Familia de Queens demanda a funeraria por error en envío de restos de su madre a Ecuador

NUEVA YORK -- Una familia hispana está demandando a una funeraria por enviar por error el ataúd de su madre a otro país para su entierro.

Carmen Maldonado murió dos días después de cumplir 96 años. Su deseo era ser enterrada en Ecuador junto a su esposo. Su familia, que vive en Queens, se preparaba para el funeral en Ecuador cuando vieron el inimaginable error en TikTok.

El TikTok mostró a una familia en Guatemala, sorprendida al encontrar el cuerpo de una mujer en su ataúd en el funeral de su hijo de 38 años.

Para su sorpresa, se trataba de Carmen Maldonado. Ambos cuerpos habían sido preparados por la misma funeraria, Rivera Funeral Home, en el sector de Corona.

“Me sentí devastada, no podía creer que esto pudiera ser una confusión tan grande”, dijo la hija de Carmen, Rosa Minchala. “Comencé a llorar y estaba increíblemente triste”.

La funeraria había enviado a Carmen a Guatemala por error. Manuel Minchala, el hijo menor, voló a Guatemala para traerla a casa.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

“A la final, fue una persona que nos trató de ayudar”, dijo Manuel. “Yo no podía irme sin mi mami. Le juré a mi mami que de aquí no me voy sin ella.”

Cuando la familia preguntó a la funeraria sobre la confusión, afirmaron que lo negaron. Ahora, la familia está demandando a la funeraria y a la empresa propietaria.

El abogado, Phil Rizzuto, quien representa a la familia afectada, asegura tiene otros nueve casos contra la funeraria RG Ortiz

"Intentaron encubrirlo y no hay excusa para ello", dijo Phil Rizzuto, abogado de la familia Minchala. "Y si la familia no hubiera visto esto en TikTok y los hubiera confrontado, la funeraria nunca se lo habría dicho".

Ni la funeraria ni su abogado hicieron comentarios al respecto. La familia logró traerla de regreso a Ecuador, donde fue enterrada.