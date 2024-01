El Concejo de NYC puede anular el veto de Adams a la Ley de “Cuántas Paradas”

Qué saber El proyecto de ley, que fue aprobado por el Concejo Municipal a finales de 2023 por un margen de 35 a 9 y siete abstenciones, fue vetado por Adams a principios de enero, lo que desató una batalla con el cuerpo legislativo.

Hay 51 miembros del Concejo Municipal y se necesitarán 34 votos para anular el veto del alcalde.

La ley requeriría que la Policía de Nueva York registre todas las interacciones públicas, lo que, según han enfatizado los defensores, respaldará la transparencia en el departamento. Pero los críticos han dicho que genera demasiado papeleo y puede ralentizar el trabajo policial.

NUEVA YORK -- El Concejo Municipal de Nueva York podría anular un veto del alcalde Eric Adams sobre lo que se ha llamado la Ley de "Cuántas Paradas". Entonces, ¿qué significa todo esto para la policía y los residentes? Aquí hay un desglose.

La votación de anulación del concejo está prevista para el martes por la tarde. La presidenta del Concejo Municipal, Adrienne Adams, dijo que estaba "muy segura" de que había suficientes votos a favor del proyecto de ley para hacerlo a prueba de veto.

¿Qué hace la Ley de "Cuántas Paradas" y por qué es controvertida?

¿Qué hay realmente en la factura? El oficial de policía que realice cualquier investigación deberá tener en cuenta:

Raza, etnia, género y edad de todas las personas con las que hablan en relación con el caso.

El "motivo del encuentro investigativo"

Si el individuo fue detenido "basándose en observaciones, respuesta a un mensaje de una radio policial, testigo u otro motivo"

Si se emitió una citación o se realizó un arresto

Si hubo algún uso de la fuerza

Michael Sisitzky del NYCLU, que apoya el proyecto de ley, dijo que el proyecto de ley no agregaría mucho trabajo del que ya hace la policía.

"El nivel básico de transparencia es saber dónde se realizan las detenciones e información básica: por qué un oficial se acercó a ellos", dijo Sisitzky. "Los oficiales de Policía de Nueva York tienen teléfonos inteligentes proporcionados por el departamento donde ya realizan informes con solo hacer clic en los menús desplegables entre implementaciones".

Pero el alcalde Adams ha dicho que, si bien apoya el espíritu del proyecto de ley, cree que perjudicará la seguridad pública. Al obligar a los agentes a grabar a todos los testigos en un caso de personas desaparecidas, por ejemplo, se podría ralentizar drásticamente la investigación y retrasar la búsqueda del individuo.

"Digamos que hablas con 1,000 personas, eso son 3,000 minutos adicionales. Cuarenta y nueve horas. Dos días completos", dijo el alcalde.

La policía debe documentar información sobre investigaciones importantes, como con quién habla y dónde. Pero no es el caso de las paradas rutinarias del día a día.

La policía hizo un último esfuerzo el lunes por la noche para convencer a los legisladores de que la seguridad pública está en juego, argumentando que esto hará que los agentes dediquen más tiempo a completar trámites que a luchar contra el crimen.

"Nos quita tiempo de la calle. Afecta el tiempo de respuesta y, en última instancia, afecta a la comunidad", dijo el jefe de patrulla del Departamento de Policía de Nueva York, John Chell. "Lo llaman paradas de nivel uno. Es un encuentro, es una investigación. No tiene nada que ver con sospecha. No tiene nada que ver con detener a alguien. Detener a alguien implica que no es libre de irse. Encuentro de nivel uno, gente Son libres de irse. No tienen que hablar con nosotros. Pueden seguir caminando".

La Policía de la Ciudad de Nueva York detiene al concejal Yusef Salaam

Lo que avivó el debate sobre el proyecto de ley fue la publicación del video de la cámara corporal de Yusuf Salaam que fue cancelado el fin de semana pasado. Salaam, a quien muchos recordarán fue uno de los Cinco Exonerados, fue detenido el viernes por la noche por conducir un automóvil con vidrios polarizados incorrectamente.

Salaam fue elegido miembro del Concejo Municipal en 2023, en representación del noveno distrito de Harlem.

En una declaración, Salaam dijo: "Le pregunté al oficial por qué me detuvieron. En lugar de responder a mi pregunta, el oficial dijo: 'Hemos terminado aquí' y procedió a alejarse".

La Policía de Nueva York publicó un video de la detención y documentación, aparentemente respaldando el punto de vista de los defensores del proyecto de ley.

"Lo más importante que aprendí de esto es que el departamento de policía puede publicar videos cuando quiera", dijo el defensor público de la Ciudad de Nueva York, Jumaane Williams. "No se trata de interrumpir el trabajo policial, en realidad es trabajo policial".

En cuanto a la parada policial en Salaam, el alcalde elogió a todos los implicados.

"Creo que estamos intentando encontrar un problema cuando no lo hay. Lo hicieron bien", dijo Adams, preguntándose si el oficial fue capaz de escuchar las preguntas de Salaam. "Estaba en la calle, había ruido, no sé si el oficial lo escuchó".

Chell apoyó al oficial y dijo: "Harlem debería estar muy orgulloso de tener un oficial tan profesional trabajando en Harlem, protegiendo las calles y siendo cortés con la comunidad. Ese es el tipo de policía que necesitamos en la ciudad y estamos muy orgullosos de cómo lo hizo". Manejé la parada del auto".

El exjefe de departamento de la Policía de Nueva York, Terence Monahan, dijo que la parada "no es el tipo de parada que se aplica a este proyecto de ley" y que sería "un error convertir esto en una noticia".

Pero el teniente retirado de la Policía de Nueva York, Edward Raymond, no estaba convencido.

"Aún se está perfilando. Ese mismo modelo con tintes en Bay Ridge o Upper West Side no sería detenido", dijo Raymond. "Ya se ha pedido a los agentes que caractericen las imágenes de las cámaras corporales; estos son sólo datos adicionales".