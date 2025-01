¿Quién es Usha Vance? Lo que debes saber sobre la segunda dama de EEUU

Lo que debes saber Usha Chilukuri Vance, licenciada en derecho y abogada litigante de Yale, saltó a la fama el año pasado después de que su marido, JD Vance, fuera elegido compañero de fórmula de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024.

Vance, de 39 años, fue criada en el área de San Diego por inmigrantes indios. Su madre es bióloga y rectora de la Universidad de California en San Diego; su padre es ingeniero.

Recibió una licenciatura en la Universidad de Yale y una maestría en filosofía en la Universidad de Cambridge a través de la beca Gates Cambridge. Después de Cambridge, conoció a su marido en Yale, donde ambos estudiaron derecho.

Después de Cambridge, conoció a su marido en Yale, donde ambos estudiaron derecho. En sus memorias de 2016, “Hillbilly Elegy”, JD Vance dijo que los dos se conocieron a través de una tarea de clase, donde pronto “se enamoró” de su compañero de escritura.

“En un lugar que siempre me pareció un poco extraño, la presencia de Usha me hizo sentir como en casa”, escribió.

Se graduaron en 2013 y se casaron al año siguiente.

Después de estudiar derecho, Chilukuri Vance pasó un año trabajando para el juez Brett Kavanaugh cuando se desempeñaba como juez de un tribunal de apelaciones en Washington, seguido de un año como asistente legal del presidente del Tribunal Supremo John Roberts.

Desde entonces, se ha convertido en abogada litigante del bufete de abogados Munger, Tolles and Olson en sus oficinas de San Francisco y D.C. Chilukuri Vance dejó el bufete de abogados donde trabajaba poco después de que su marido fuera elegido compañero de fórmula de Trump.

"Usha nos ha informado que ha decidido dejar la empresa", dijo Munger, Tolles & Olson en un comunicado. "Usha ha sido una excelente abogada y colega, le agradecemos sus años de trabajo y le deseamos lo mejor en su futura carrera".

En sus memorias, Vance atribuyó parte de su éxito y felicidad a su esposa.

"Incluso en mi mejor momento, soy una explosión retardada; puedo desactivarlo, pero sólo con habilidad y precisión", escribió Vance. "No es sólo que he aprendido a controlarme, sino que Usha ha aprendido a controlarme".

Los registros de votantes muestran que, en 2022, Chilukuri Vance era una republicana registrada en Ohio y votó en las primarias republicanas de ese año, la misma elección en la que se postuló su esposo en las primarias republicanas del Senado.

JD y Usha Vance vivieron hasta hace poco en Cincinnati y tienen tres hijos: Ewan, Vivek y Mirabel. Fuera del trabajo, formó parte de la junta directiva de la Sinfónica de Cincinnati desde septiembre de 2020 hasta julio de 2023.

