Identifican a la tercera víctima mortal de tiroteo en universidad de Las Vegas

LAS VEGAS - Como Naoko Takemaru, de 69 años y residente de Las Vegas, identificó la Oficina del Médico Forense del Condado de Clark a la tercera víctima del tiroteo en la Universidad de Nevada en Las Vegas (UNLV).

Al igual que la profesora Patricia Navarro Vélez, la causa de muerte de esta profesora asociada fue por múltiples heridas de bala.

Un día antes, la Oficina Forense reveló las identidades de dos de las tres víctimas mortales del tiroteo masivo.

Una de las fallecidas fue Patricia Navarro Vélez, de 39 años, que fungía como profesora asistente en la UNLV. Según información de la oficina forense, recibió múltiples heridas de bala.

La profesora era oriunda de Ponce, en Puerto Rico, y tenía cuatro hijos, según confirmó TELEMUNDO PR.

Según la página web de UNLV, Navarro Vélez estudió contabilidad en el recinto de Ponce de la Universidad de Puerto Rico. Además, tenía un doctorado en contabilidad de la Universidad de Florida Central y una maestría de la Universidad Estatal de Bowling Green, en Ohio.

Otro de los fallecidos fue el profesor Cha Jan Chang, de 64 años y residente de Henderson. El profesor, conocido como “Jerry”, recibió un impacto de bala en la cabeza.

Naoko Takemaru era profesora asociada de estudios japoneses en la UNLV y autora del libro Women in the Language and Society of Japan: The Linguistic Roots of Bias (McFarland, 2010).

El Dr. Takemaru recibió el Premio William Morris a la Excelencia en la Enseñanza de la Facultad de Artes Liberales de la UNLV.