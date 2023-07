Hieren en combate en Ucrania a exmarine de EEUU que estuvo preso en Rusia

WASHINGTON DC - Trevor Reed, el veterano de la Marina que fue detenido en Rusia durante tres años antes de ser liberado como parte de un intercambio de prisioneros en 2022, resultó herido mientras combatía en Ucrania, confirmó este martes el Departamento de Estado.

"Somos conscientes de que Trevor Reed resultó herido mientras participaba en los combates en Ucrania", dijo el portavoz adjunto Vedant Patel en una conferencia de prensa. "El señor Reed ha sido transportado a Alemania y está recibiendo atención médica", agregó

Patel no dijo cómo se lesionó Reed ni dio su condición. Reed fue trasladado a Alemania por una organización no gubernamental, pero Patel no nombró a esa organización ni dijo si estaba siendo tratado en un hospital militar o civil.

"Por razones de privacidad, no tengo otros detalles específicos que ofrecer sobre esto", dijo Patel.

Pero Patel enfatizó que mientras estuvo en Ucrania, Reed "no participó en ninguna actividad en nombre del gobierno de Estados Unidos".

Contactado por NBC News, un portavoz de la familia Reed se negó a comentar sobre los informes.

LA DETENCIÓN DE TREVOR REED EN RUSIA

Reed fue arrestado en el verano de 2019 en Moscú después de que las autoridades rusas dijeran que agredió a un oficial mientras lo llevaban a una estación de policía después de una noche de consumo excesivo de alcohol.

Reed, su novia rusa y su familia negaron los cargos. El embajador de EEUU en Rusia calificó la evidencia de endeble.

A pesar de esas objeciones, Reed fue sentenciado a nueve años de prisión.

Reed fue liberado en abril de 2022 a cambio del narcotraficante ruso Konstantin Yaroshenko, quien cumplía una sentencia federal de 20 años por conspirar para contrabandear cocaína a EEUU.

No quedó claro de inmediato cuándo viajó Reed a Ucrania o cómo llegó a pelear allí.

"Desde el comienzo de esta guerra, hemos advertido a los ciudadanos estadounidenses que viajan a Ucrania, especialmente con el fin de participar en los combates allí, que enfrentan riesgos significativos, incluido el riesgo de captura, muerte o daño físico también", dijo Patel.

Reed se alistó en la Infantería de Marina como soldado de infantería en 2011. Durante el gobierno de Barack Obama, Reed fue miembro de una unidad de la Marina que brinda apoyo presidencial.

Entre otras cosas, Reed protegió al entonces vicepresidente Joe Biden en Camp David, según su familia. Reed fue dado de baja de la Infantería de Marina en 2016.

Julia Jester informó desde Washington DC. Corky Siemaszko informó desde Nueva York.