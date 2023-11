El senador Tim Scott abandona la contienda por la candidatura presidencial republicana

El senador Tim Scott anunció el domingo que abandona la contienda por la candidatura republicana a la presidencia para 2024, aproximadamente dos meses antes de que comiencen las votaciones en las asambleas partidarias de Iowa.

El legislador por Carolina del Sur dio a conocer su salida en el programa “Sunday Night America”, conducido por Trey Gowdy. La noticia fue tan repentina que un miembro de su campaña dijo a The Associated Press que el personal de la misma se enteró a través de la transmisión. El empleado no estaba autorizado a declarar sobre temas internos y habló a condición de guardar el anonimato.

La noticia ocurre luego de que Scott siguió con malos resultados en los sondeos y apenas días después del tercer debate entre precandidatos republicanos. El único senador republicano de raza negra, Scott ingresó a la contienda en mayo y con más fondos que cualquier otro de sus competidores, pero no pudo hallar espacio para avanzar en un grupo de aspirantes rezagados frente al expresidente Donald Trump.

“Amo más a Estados Unidos este día de lo que lo amaba el 22 de mayo”, dijo Scott el domingo en la noche. “Pero cuando regrese a Iowa, no será como precandidato presidencial. Voy a suspender mi campaña. Creo que los votantes, que son la gente más notable del planeta, han sido realmente claros al decirme: ‘No ahora, Tim’”.

“Así que voy a respetar a los electores, y voy a esperar y a seguir trabajando realmente duro y a esperar a que haya otra oportunidad”, añadió.

Dijo que no respaldará públicamente a ninguno de sus rivales republicanos restantes.

“Los votantes son realmente inteligentes”, declaró. “La mejor manera en que puedo ser útil es no opinar con relación a quién deberían respaldar”.

Indicó también que no le interesa ser compañero de fórmula de alguien más.

“Ser vicepresidente nunca fue uno de mis deseos para esta campaña, y ciertamente no lo es ahora”, puntualizó.