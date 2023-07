Niño dispara y mata accidentalmente a su hermana de 1 año

SAN DIEGO, California - Una bebé de un año murió después de ser baleada accidentalmente por su hermanito de 3 años el lunes en la mañana en Fallbrook, informó la oficina del alguacil del condado de San Diego (SDSO).

Un hecho que tiene a los vecinos de una comunidad rural del norte del condado de San Diego conmocionados.

Según SDSO, los agentes respondieron a la llamada de emergencia alrededor de las 7:30 a.m. en una residencia en la cuadra 1100 de S. Stagecoach Lane.

Joseph Jarjura, teniente de SDSO, dijo que un niño de 3 años se apoderó de un arma que no estaba asegurada y le disparó en la cabeza a su hermana de 1 año quien fue trasladada al Hospital Palomar. Sin embargo la bebé no sobrevivió y fue declarada muerta alrededor de las 8:30 a.m.

El nombre de los involucrados no fue revelado en este momento por respeto a la familia y al hecho de que se trata de menores de edad, dijo la agencia.

Rudy Espinoza es vocero de la organización "Mom's Demand Action", que trabaja en la concientización sobre la seguridad de las armas de fuego, especialmente en el hogar.

"Mi más sentido pésame a la familia que está sufriendo esto. La verdad me da mucho terror pensar que una familia está sufriendo por algo completamente prevenible", lamenta Espinoza.

Espinoza explica que la mejor forma de proteger a los niños de los accidentes de armas de fuego es resguardarlas: "En una caja fuerte donde los niños no las puedan alcanzar, no debajo de la cama, no arriba de un closet; en una caja fuerte con llave".

Los investigadores de homicidios del alguacil están trabajando para recopilar más detalles de lo que llevó a que el niño consiguiera el arma y disparara a su hermanita.

Hasta el momento no se han realizado ningún arresto y la investigación continúa. La oficina del alguacil notificó a la fiscalía sobre este incidente y los actualizarán sobre los hallazgos de la investigación.

Cualquier persona que tenga información sobre este incidente debe llamar a la Unidad de Homicidios al (858) 285-6330.