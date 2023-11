“Me estoy enloqueciendo”: escalofriante llamada al 911 tras supuesto asesinato de un padre a su hijo

MIAMI, Florida - Las autoridades revelaron fragmentos de la llamada realizada al 911 por el hermano de Eric Contreras, el joven de 21 años que fue presuntamente asesinado por su padre el pasado 3 de noviembre, en un incidente ocurrido en la casa de la familia en Kendall, en Miami-Dade.

En una parte de la grabación se le escucha decir a la operadora del 911: "¿Dime exactamente qué pasó?" A lo que el hermano de la víctima responde: "Alguien ha recibido un disparo. No sé. Mi papá está llamando enloquecido".

Del otro lado del teléfono la operadora pregunta: "¿Estás ahí también?", mientras el hermano de la víctima aclara: "No. Yo estoy ... Estaba camino a Disney World. Estoy conduciendo de regreso".

La operadora le dice que los oficiales y un equipo de paramédicos ya están en camino, mientras intenta obtener más información sobre lo ocurrido por lo que le cuestiona: "¿Sabes qué pasó?". El joven responde: "No lo sé. Me estoy volviendo loco. Yo no sé".

En la línea de emergencia la operadora increpa: "¿Qué fue lo que te dijeron?".

Mientras al hermano de la víctima se le oye decir: "Todo lo que mi mamá me dijo fue que alguien recibió un disparo, porque mi mamá está en Orlando en este momento y mi papá está en casa con mi hermano. Alguien recibió un disparo. No sé qué está pasando".

Según el informe de arresto, David Contreras, de 52 años, le disparó varias veces a su hijo, por razones desconocidas. Luego le avisó a la policía.

"Mi papá me llamó gritando, diciéndome que volviera a casa, que volviera a casa. Luego colgué y mi mamá me llamó diciendo que alguien recibió un disparo, no sé quién. Luego colgué y llamé al 911. Ella dijo que hay alguien muerto. No sé qué está pasando. Estoy tratando de ... Espero que no sea mi hermano", dijo el joven, al que luego se le oye decir: "Me dijeron que me van a llamar para ver qué pasa, pero nadie me ha llamado. Necesito saber si mi hermano está vivo".

Cuando los oficiales llegaron al 10703 de la avenida 84 del suroeste de Miami-Dade, encontraron a Eric Contreras con varias heridas de bala, luego fue pronunciado muerto en el lugar.

Eric Contreras fue declarado muerto en la escena, era estudiante de la Universidad Internacional de la Florida. Según el abogado del padre, el joven tenía problemas de salud mental.

Este lunes, a través de su abogado, David Contrera se declaró no culpable de asesinato en segundo grado. Durante una próxima audiencia, en enero, la defensa pedirá que sea liberado bajo fianza.