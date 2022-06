Revelan fotos de la libreta de Brian Laundrie, asesino de Gabby Petito

El abogado de la familia de Brian Laundrie, Steben P. Bertolino le reveló a Telemundo 49 imágenes de la libreta perteneciente al joven en el que el hombre hace alusión a la muerte de Gabby Petito.

En un comunicado de prensa el abogado de la familia Laundrie dijo:

“Hoy, el abogado de la familia Petito, Patrick Reilly, y yo nos reunimos con el FBI en Tampa para revisar y tomar posesión de los artículos personales que pertenecían a Gabby y Brian. Este fue un intercambio previamente acordado para permitir que tanto los Petitos como los Laundries recibieran lo que pertenecía a sus respectivos hijos. Como parte de esta devolución de propiedad bajo custodia del FBI, me dieron el cuaderno de Brian. Me gustaría compartir con el público la nota a la que aludió el FBI cuando dijo el 21 de enero de 2022 que Brian se atribuyó la responsabilidad de la muerte de Gabby Petito. Aunque he optado por publicar esta carta por cuestiones de transparencia, no haré más comentarios ya que todavía hay procedimientos pendientes en el Tribunal.”

A continuación, las imágenes: