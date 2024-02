Hija de líder polígamo preso rompe el silencio y habla de los abusos: “teníamos que ser dulces”

Una de las hijas del líder polígamo Warren Jeffs rompió el silencio y brindó escalofriantes detalles de su vida junto al hombre que supo tener 80 esposas y hoy cumple cadena perpetua en una cárcel en Texas por abusos sexuales contra menores.

Rachel Blackmore, quién dejó la comunidad polígama en el primer día del 2014, aparece en un documental que emite la cadena A&E, “Secretos de la poligamia”, según reportan Fox News Digital y The Associated Press.

Jeffs, de 68 años, fue condenado en 2011 a cadena perpetua por dos cargos de abuso sexual infantil.

La poligamia es un legado de las primeras enseñanzas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en sus inicios, pero abandonó la práctica en 1890 y ahora la prohíbe estrictamente.

La FLDS (Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días) se separó de la iglesia mormona y se formó para que sus miembros pudieran seguir practicando el matrimonio plural. Hoy, se estima que tiene más de 10,000 miembros, quienes residen en dos comunidades, Colorado City, en Utah y Hildale, en Arizona.

"Tuvimos que usar mangas hasta las muñecas y vestidos largos. Teníamos que trenzar el cabello de cierta manera", dijo Blackmore en la entrevista con Fox News Digital.

"Y estaban las continuas enseñanzas de la poligamia donde había un líder, un hombre, y nunca lo cuestionabas... Nos enseñaron que si queríamos ir al cielo, teníamos que vivir la poligamia. Teníamos que tener hermanas esposas y casarnos con un hombre con el que nos dijeron que nos casáramos, no con quien queríamos elegir. Todas esas restricciones fueron aceptadas porque eso era todo lo que sabíamos".

Blackmore afirma en el documental que Jeffs abusó sexualmente de ella cuando tenía ocho años. dijo que las mujeres y las niñas no podían expresar enojo o celos sin sufrir un castigo. En cambio, tenían que "ser dulces", según reporta Fox News Digital.

"Siempre me han enseñado que los niños no tocan a las niñas, que nuestro cuerpo debe estar cubierto", dijo.

"Entonces, cuando Warren comenzó a abusar sexualmente de mí, quedé en shock. Me sentí muy culpable. Simplemente me avergoncé a mí misma... Sentí que todo el mundo podía ver la vergüenza. Pasé de ser una niña alegre a ser tímida y callada. Y no se lo conté a nadie durante mucho tiempo porque sentía vergüenza. Estaba avergonzada".

Blackmore dijo que el abuso continuó hasta los 16 años.

Warren Jeffs cumple cadena perpetua por abusar sexualmente de niñas con las que estaba casado.

Blackmore se vio obligada a contraer matrimonio a los 18 años. Su marido ya tenía dos esposas. Se conocieron por primera vez el día antes de su boda.

Blackmore le dijo a Fox News Digital que "Warren realizó los matrimonios. Decidió quién se casaba con quién. Él eligió a mi esposo por mí y mantuvo el control de nuestro matrimonio. Él podía opinar sobre lo que mi esposo y yo hacíamos en todo momento".

Blackmore temía que sus cinco hijos sufrieran el mismo abuso que ella. Y cuando una de sus hermanas menores confesó que Jeffs también abusó sexualmente de ella, Blackmore sintió que había tenido suficiente.

Finalmente, en el Año Nuevo de 2014, Blackmore y sus hijos abandonaron la comunidad polígama ubicada en la frontera entre Utah y Arizona, pese a las amenazas y el miedo.

"Recuerdo haber vivido la Navidad y la Pascua por primera vez", dijo la mujer que se volvió a casar y rehacer su vida..

"Nunca pudimos celebrar esas cosas. También quería que mis hijos celebraran sus cumpleaños. Quería intercambiar regalos. Quería que fueran a una escuela y conocieran todo tipo de personas”.

Mientras, Warren Jeffs cumple cadena perpetua en una prisión en Palestine, Texas.

Se cree que Jeffs aún lidera la comunidad polígama desde la cárcel.