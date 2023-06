¿Cuán importante es dejar protegidos a tus seres queridos al morir? Te decimos

SAN DIEGO- Al momento de morir, además de dejar a nuestros familiares desconsolados, sin importar si tienes hijos o no, también los dejamos con una enorme deuda al verse en la necesidad de pagar nuestros gastos fúnebres.

Lo primero es buscar un seguro de vida que se ajuste a tu presupuesto y a tus necesidades.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

Si tienes hijos, quizá necesites mayor cobertura que una persona sin hijos, sin embargo, sin importar tu edad, todos deberíamos considerar contar con un seguro de vida que por lo menos pague los gastos fúnebres y cualquier otro gasto relacionado a tu despedida o celebración de vida.

El más común es el seguro de vida universal, el cual es un tipo de seguro de vida permanente, la mayoría de las pólizas permanentes, dependiendo de la compañía, mientras que pagues la prima requerida o el pago mensual, la póliza permanecerá vigente hasta que mueras.

Al fallecer, tus beneficiarios recibirán el monto total del acuerdo del contrato.

Y este seguro tiene además otros beneficios, como el hecho de que puedes retirar o pedir un préstamo.

Estas pólizas podrían ganar intereses, aunque esto significa que los intereses que genere también pueden bajar, sin embargo, algunas compañías pueden ofrecer protección contra esto.

Tienes además flexibilidad con las primas, por lo que puedes reducir tu pago mensual si te encuentras en aprietos.

Y con tu póliza de vida universal, algunas empresas también te permiten aumentar el beneficio por muerte, lo que significa que después de un tiempo también tienes la opción de cambiar o aumentar la cantidad que se le paga a tus beneficiarios después de la muerte.

Siempre y cuando realices un examen médico.

¿Y QUÉ ES UN SEGURO DE VIDA A TÉRMINO?

El seguro de vida a término es un tipo de seguro que cubre al titular de la póliza por un período determinado, generalmente de 10 a 30 años.

Según expertos esta podría ser una excelente opción para muchas personas que buscan un seguro de vida más económico.

Y aunque la ventaja de este tipo de seguro es que es más asequible de obtener para una cobertura que protegerá a tu familia y seres queridos cuando más lo necesiten

Hay que recordar que la desventaja es que si no falleces dentro del plazo determinado en tu contrato, la póliza caduca y no hay pago para tus familiares, además de que la póliza no tendrá ningún valor después de la fecha.

-Este tipo de seguro de vida funciona mejor cuando solo necesitas cobertura durante una cierta cantidad de años, como cuándo tienes hijos pequeños que todavía están en casa o cuando aún tienes una hipoteca que pagar.

Y aunque en nuestra cultura es difícil tocar estos temas, es fundamental considerar un seguro de vida, sin importar cual sea el que prefieras, dependiendo de tu presupuesto. Incluso si resides en este país sin documentos, ya que los gastos por repatriación de restos a tu país natal son muy elevados.