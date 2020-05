¿Puedes negarte a volver al trabajo en la reapertura? 6 dudas sobre el subsidio por desempleo

Los beneficios de subsidio de desempleo ampliado están disponibles para millones de estadounidenses que están sin trabajo por razones relacionadas con la pandemia de COVID-19 bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica ante el Coronavirus (CARES Act). Esto incluye a personas que normalmente no son elegibles, como trabajadores independientes, contratistas independientes y trabajadores de conciertos.

Aquí hay respuestas a cinco preguntas frecuentes sobre cómo funcionan estos beneficios, basado en que no hayas renunciado voluntariamente a tu empleo pues en ese caso no serías elegible para compensación de desempleo regular o la extendida (Pandemic Unemployment Assistance - PUA). La elegibilidad para la compensación regular por desempleo varía según el estado, pero generalmente no incluye a aquellos que abandonan voluntariamente el empleo:

¿A cuántas semanas de seguro de desempleo regular tengo derecho?

La cantidad de semanas que puedes recibir de beneficios depende de la ley estatal. Encuentra información sobre tu programa estatal aquí. Es importante solicitar beneficios en el estado donde trabajaste por última vez, ya que hacerlo ayuda a determinar tu elegibilidad para cualquier beneficio federal adicional.

Sin embargo, antes de que puedas recibir beneficios, debes ser elegible en función de los motivos por los que estás desempleado. Este análisis varía según el estado, por lo que, nuevamente, es importante presentar tu reclamo en el estado donde trabajaste por última vez.

¿Califico para los $600 adicionales semanales en beneficios federales?

Hay disponibles $600 adicionales por semana en beneficios federales de compensación por "desempleo pandémico" (Federal Pandemic Unemployment Compensation o PUA) para todas las personas que reciben beneficios estatales de desempleo según la Ley CARES. Los fondos están disponibles para cualquier semana que comience después de la fecha en que el estado recibió tu solicitud hasta la semana que finaliza el 31 de julio. No es necesario que solicites estos beneficios por separado; si eres elegible, los recibirá a través de tu estado.

¿Qué sucede después de agotar mis beneficios estatales regulares?

Puedes ser elegible para recibir beneficios adicionales bajo el programa federal de compensación por desempleo de emergencia pandémica (Federal Pandemic Unemployment Compensation o PUA), disponible hasta el 31 de diciembre. La aprobación se basa en su reclamo estatal regular: si eras elegible para recibir beneficios de stu estado, también eres elegible para esta extensión a través del Ley CARES. Eso si, necesitas solicitarlos, no son automáticos.

Algunos estados pueden proporcionar 13 o 20 semanas adicionales de beneficios extendidos, en función de la tasa de desempleo en ese estado. Si eras elegible para beneficios regulares de desempleo, también puedes ser elegible para los beneficios extendidos de tu estado.

¿Qué sucede si no califico para beneficios regulares de desempleo o si he agotado los beneficios federales?

Puedes ser elegible para la asistencia federal de desempleo pandémico (PUA, por sus siglas en inglés) según la Ley CARES disponible hasta el 31 de diciembre. Tu estado calcula el monto que recibirás.

Estos beneficios pueden durar un total de 39 semanas, lo que incluye la cantidad de semanas de beneficios regulares y beneficios extendidos que recibiste de tu estado. Por ejemplo: si recibiste 13 semanas de beneficios de tu estado y las 13 semanas adicionales de compensación federal por desempleo de emergencia pandémica, puedes recibir otras 13 semanas bajo este programa.

Puedes estar cubierto si se aplica uno de estos motivos, entre otros:

Tú o alguien en tu hogar fue diagnosticado con COVID-19, o tiene síntomas y está esperando ser diagnosticado.

Estás cuidando a un familiar o alguien en tu hogar que tiene COVID-19

Estás cuidando a un niño cuya escuela o guardería está cerrada debido a COVID-19.

Has sido puesto en cuarentena por un organismo gubernamental o profesional médico.

Perdiste tu trabajo o no puedes llegar a tu trabajo debido a COVID-19.

Te has convertido en la principal fuente de ingresos de un hogar debido a una muerte causada por COVID-19.

Has renunciado a tu trabajo por COVID-19.

Tu lugar de trabajo está cerrado debido a COVID-19.

Estabas programado para comenzar un nuevo trabajo pero no pudiste debido a COVID-19

Los trabajadores independientes, los contratistas independientes, los trabajadores de la economía de trabajo y las personas que no han trabajado lo suficiente como para calificar para los otros tipos de asistencia por desempleo aún pueden calificar para PUA si cumplen con uno de los motivos COVID-19 anteriores. Los estados primero deben verificar que estos trabajadores no sean elegibles para beneficios regulares de desempleo.

¿Si mi empleador me suspendió y ahora reabre, puedo negarme a volver al trabajo y seguir recibiendo el dinero por desempleo?

No. Como cuestión general, las personas que reciben una compensación regular por desempleo deben actuar ante cualquier posibilidad de un empleo y deben aceptar cualquier oferta adecuada. Salvo circunstancias inusuales, una solicitud de que un empleado suspendido regrese a su trabajo probablemente constituye una oferta de empleo adecuado que el empleado debe aceptar.

Si las medidas de alivio para que se reactive la actividad económica hacen que te llamen para volver a tu empleo (que te suspendió sin pago o redujo tus horas), pero no deseas hacerlo, hay algunas consideraciones aparte. Pues en tal caso, si recibes el beneficio extendido de seguro por desempleo, quizás podrías estar ganando más dinero en casa que trabajando.

Al volverte a llamar para que te reincorpores tu empleador debe garantizar que cumple con directrices sanitarias que garantizan tu seguridad, en tal sentido, no podrías negarte a regresar y por lo tanto perderías el subsidio por desempleo. Incluso si sientes temor, esto no te habilita para renunciar y pedir el beneficio.

"Decidir voluntariamente dejar tu trabajo por una preocupación general sobre la exposición al COVID-19 no te hace elegible para PUA. Si crees que la respuesta de tu empleador a la posible propagación de COVID-19 crea un grave peligro de seguridad o si crees que tu empleador no está siguiendo los estándares de OSHA, puede presentar una queja ante la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional", dice el Departamento del Trabajo.

En el caso del beneficio extendido de desempleo (PUA), si bien la elegibilidad no depende de si una persona está buscando trabajo activamente, sí requiere que la persona esté desempleada, parcialmente empleada o no pueda o no esté disponible para trabajar debido a ciertas circunstancias que son resultado directo de COVID-19.

Entonces, tan pronto como se reabra el negocio que te empleaba y eres llamado para trabajar, la elegibilidad para PUA cesaría a menos que el individuo pudiera identificar alguna otra circunstancia calificativa descrita en la Ley CARES.

Encuentra más información sobre el seguro de desempleo en general aquí y más información sobre el alivio del seguro de desempleo durante el brote de COVID-19 aquí, incluida la información de contacto de la oficina estatal de seguros de desempleo.

Parte de este artículo es una traducción del original publicado en el blog del Departamento del Trabajo.