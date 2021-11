Tragedia en festival de Houston: por qué ocurren las avalanchas humanas y cómo matan a la gente

NUEVA YORK - Las ocho muertes en la multitud en un festival de música de Houston agregaron aún más nombres a la larga lista de personas que han sido aplastadas durante eventos importantes.

Tragedias como la del viernes por la noche en el Astroworld Music Festival han estado sucediendo durante mucho tiempo.

En 1979, 11 personas murieron en una lucha por entrar a un concierto de The Who en Cincinnati, Ohio. En el estadio de fútbol de Hillsborough en Inglaterra, un aluvión de personas en 1989 provocó casi 100 muertes. En 2015, una colisión de dos multitudes en la peregrinación del hajj en Arabia Saudita causó más de 2,400 muertes, según un recuento de Associated Press de informes de medios y comentarios de funcionarios.

Ahora que más personas están saliendo de sus hogares y volviendo a las multitudes después de muchos meses de estar encerradas debido a la pandemia, los riesgos están aumentando nuevamente.

La mayoría de los eventos importantes ocurren sin una muerte, por supuesto, pero los expertos dicen que ven rasgos comunes dentro de las tragedias.

¿CÓMO MUERE LA GENTE EN ESTOS EVENTOS?

A menudo los aprietan con tanta fuerza que no pueden obtener oxígeno. Por lo general, no es porque estén siendo pisoteados.

Cuando ocurre una oleada de multitud, la fuerza puede ser lo suficientemente fuerte como para doblar el acero. También puede golpear a personas desde dos direcciones: una desde la parte trasera de la multitud que empuja hacia adelante y otra desde el frente de la multitud que intenta escapar. Si algunas personas se han caído, provocando un choque, la presión puede llegar incluso desde arriba. Atrapados en el medio de todo están los pulmones de las personas.

Mira las imágenes.

¿CÓMO ES SER BARRIDO POR LA MULTITUD?

Una investigación en el Reino Unido sobre la tragedia de Hillsborough encontró que una forma de asfixia figuraba como una causa subyacente en la gran mayoría de las muertes. Otras causas enumeradas incluyeron "inhalación del contenido del estómago".

Las muertes ocurrieron cuando más de 50,000 fanáticos ingresaron al estadio para un partido de fútbol en un día cálido y soleado. Algunos de ellos se apiñaron en un túnel y fueron presionados con tanta fuerza contra la cerca perimetral que sus rostros quedaron distorsionados por la malla, según la investigación.

"Los sobrevivientes describieron que se comprimían gradualmente, no podían moverse, sus cabezas [quedaron] atrapadas entre brazos y hombros… rostros jadeaban de pánico", dice el informe. "Sabían que la gente estaba muriendo y no podían salvarse a sí mismos".

Entérate de lo que dijeron.

¿QUÉ CAUSA TALES EVENTOS?

"Mi investigación cubre más de 100 años de desastres, e invariablemente todos se reducen a características muy similares", dijo G. Keith Still, profesor visitante de ciencia de masas en la Universidad de Suffolk en Inglaterra que ha testificado como testigo experto en la corte de casos que involucran multitudes.

Primero está el diseño del evento, incluido asegurarse de que la densidad de la multitud no exceda las pautas establecidas por la Asociación Nacional de Protección contra Incendios y otros.

Eso incluye tener suficiente espacio para todos y espacios lo suficientemente grandes para que la gente se mueva.

Algunos lugares tomarán precauciones adicionales cuando sepan que una multitud particularmente enérgica vendrá a un evento. Todavía señaló cómo algunos instalarán corrales alrededor de los escenarios para dividir a las grandes multitudes en grupos más pequeños. Eso también puede permitir caminos para los oficiales de seguridad o salidas de emergencia.

¿CUÁLES SON OTRAS CAUSAS?

La densidad de la multitud puede ser el factor más importante en una oleada mortal, pero generalmente necesita un catalizador para que todos se apresuren en la misma dirección.

Un aguacero repentino de lluvia o granizo podría hacer que todos corrieran en busca de refugio, como fue el caso cuando 93 fanáticos del fútbol en Nepal murieron mientras se dirigían hacia las salidas cerradas del estadio en 1988.

O, en un ejemplo que, según Still, es mucho más común en Estados Unidos que en otros países, cuando alguien grita: "¡Tiene un arma!"

Los aumentos repentinos no siempre ocurren porque la gente está huyendo de algo. A veces son causadas por una multitud que se mueve hacia algo, como un artista en el escenario, antes de chocar contra una barrera.

Still también citó sistemas deficientes de gestión de multitudes, en los que los organizadores de eventos no cuentan con procedimientos sólidos para informar señales de alerta o advertencias, entre las razones por las que ocurren los apiñamientos mortales.

¿CÓMO HA AFECTADO LA PANDEMIA?

Steve Allen de Crowd Safety, una consultora con sede en el Reino Unido que participa en eventos importantes en todo el mundo, dijo que siempre es importante monitorear a la multitud, pero especialmente ahora que los eventos están aumentando en tamaño después del cierre de la pandemia.

"Tan pronto como agregue personas a la mezcla, siempre habrá un riesgo", dijo sobre las multitudes.

Allen recomienda que los eventos cuenten con observadores de multitudes capacitados con audífonos con cancelación de ruido que estén en comunicación directa con alguien cercano al artista que esté dispuesto a detener temporalmente el evento si hay una situación que amenaza la vida. Eso podría ser una oleada de multitudes, un colapso estructural, un incendio o algo más.

Allen dijo que personalmente ha detenido unas 25 actuaciones de artistas como Oasis, Red Hot Chili Peppers y Eminem.

¿POR QUÉ LA GENTE NO CATALOGANDO LA TRAGEDIA DE HOUSTON COMO ESTAMPIDA?

Los profesionales no usan las palabras "estampida" o "pánico" para describir tales escenarios porque eso puede culpar de las muertes a la gente en la multitud.

En cambio, suelen señalar a los organizadores del evento por no proporcionar un entorno seguro.

"La seguridad no tiene ganancias", dijo Still, "por lo que tiende a ser lo último en el presupuesto".