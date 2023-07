“No hubo secuestro”: inesperado giro en caso de mujer que desapareció tras llamar al 911 para reportar a niño

Carlee Russell admitió que no vio a un niño pequeño vagando al costado de la carretera y mintió sobre haber sido secuestrada en un engaño que desencadenó un esfuerzo nacional para encontrarla, dijo el lunes un abogado de la mujer de Alabama.

El jefe de policía de Hoover, Nicholas C. Derzis, leyó la declaración proporcionada por el abogado de Russell durante una conferencia de prensa, en la que la estudiante de enfermería de 25 años dijo que no fue secuestrada como se hizo creer al país entero cuando desapareció el 13 de julio. Russell dijo que no había salido del área de Hoover.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

La mujer regresó a casa unas 49 horas después de una llamada al 911 en la que informó haber visto al menor en la interestatal.

"Mi cliente se disculpa por sus acciones con esta comunidad, con los voluntarios que la estaban buscando, con el Departamento de Policía de Hoover y otras agencias también", dice el comunicado.

Russell iba a ser entrevistada por la policía con su abogado el lunes, pero el departamento recibió la declaración en su lugar, dijo Derzis. El departamento espera reprogramar la entrevista y hablar con Russell para obtener más información.

"Todavía estamos tratando de determinar dónde estuvo ella durante esas 49 horas, pero me alegro de que hayamos recibido esto, al menos tranquiliza a algunos de los superdetectives de las redes sociales por un tiempo en cuanto a … lo que todos piensan que sucedió", dijo Derzis.

"Sabemos que eso, por su propia admisión, no sucedió", agregó el jefe.

Tras un altercado familiar, la hija decidió salir de casa para tomar un paseo y despejarse, pero nunca regresó, según relata su madre.

El departamento de policía está consultando con la Oficina del Fiscal de distrito sobre posibles cargos penales, según Derzis.

Russell desapareció después de llamar al 911 poco después de las 9:30 p.m. para informar haber visto a un niño pequeño en la Interestatal 459 Sur, dijo la policía de Hoover. También llamó a un pariente para informarle que había visto al niño y dijo que iba a ayudarlo antes de que el pariente perdiera contacto con ella, dijo la policía.

Las autoridades dijeron que no pudieron verificar las declaraciones iniciales hechas por Russell después de que ella regresó a casa dos días después.

Los investigadores, con la ayuda del Servicio Secreto, analizaron el teléfono celular de Russell durante los días previos a su desaparición. Las autoridades dijeron que antes de desaparecer, hizo búsquedas en Internet sobre cómo pagar por Alertas Amber, cómo sacar dinero de una caja registradora sin que la atrapen y la película "Taken".

La policía también dijo que Russell les dijo que la obligaron a subir a un camión de 18 ruedas y la llevaron a una casa donde un hombre y una mujer le dijeron que se desvistiera y luego le tomaron fotos.