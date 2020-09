“Me duele respirar”: Jacob Blake desde el hospital tras ser baleado por un policía de Wisconsin

Jacob Blake, el hombre negro que recibió varios disparos por la espalda por parte de un oficial de la policía en Kenosha, Wisconsin, dejándolo paralizado de la cintura para abajo, habló por primera vez desde el hospital.

En un video compartido en redes sociales por su abogado, Benjamin Crump, aseguró que tiene "mucha más ganas por vivir" a pesar de las repercusiones en la salud con las que tendrá que vivir por el resto de sus días.

"Me duele respirar, me duele dormir. Tengo grapas en la espalda, en el maldito estómago", aseguró Blake en el mensaje en el insinuó que posiblemente no podrá volver a caminar. "Tu vida, y no solo tu vida, tus piernas, algo que necesitas para moverte y avanzar en la vida, pueden ser arrebatadas de esta manera"..

Aunque Crump compartió el video, no estaba del todo claro quién lo grabó, y NBC News desconoce las circunstancias que ocurrieron antes de que fuera grabado.

Blake se declaró este viernes a través de una videoconferencia no culpable de varios cargos por los que fue acusado, entre estos abuso sexual.

El caso del afroamericano desató una nueva ola de protestas nacionales, principalmente en Kenosha, en donde un oficial de Wisconsin le disparó siete veces por la espalda al hombre de 29 años el pasado domingo.

El oficial fue identificado como Rusten Sheskey, un veterano con siete años en el Departamento de Policía de Kenosha, que respondió a un reporte de violencia doméstica la noche del violento incidente.

Advertencia: estas imágenes pueden ser muy fuertes.

El oficial Rusten Sheskey le disparó a Blake mientras lo jalaba de la playera, después de que sus compañeros utilizaron una pistola aturdidora para detenerlo sin éxito y mientras Blake se inclinaba hacia el interior de su vehículo.

Según el abogado de Blake, su cliente estaba tratando a resolver el supuesto incidente de violencia doméstica cuando el oficial lo baleó por la espalda.

El tiroteo desencadenó varias protestas y disturbios en Kenosha, hasta donde llegaron esta semana el presidente Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden, quien se reunió con la familia de Blake.