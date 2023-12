Tapándose la cara: así salió de la cárcel tras ser acusado de brutal golpiza a su hijo en una calle

MIAMI, Florida - Una madre de familia fue arrestada bajo cargos de abuso infantil y la víctima -según las autoridades- es su propio hijo de 6 años en el sur de la Florida. A la mujer la acusan de tirar al menor contra la acera no una, sino dos veces, por lo que fue llevada a la cárcel principal del condado Broward.

Con la cara tapada y sin decir ni una palabra salió de la cárcel tras pagar la fianza de $5,000 dólares, Gladys Gaensel, de 47 años, la madre acusada de abuso infantil contra su hijo.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

El fiscal reveló lo que dio a conocer el reporte de la policía, según el cual la acusada tomó a su hijo de 6 años del cabello y lo sacó del vehículo, lo tiró contra la acera. Luego le lanzó una silla de autos para niños que golpeó al menor en su pierna. Lo puso otra vez en el auto, lo tomó y lo tiró contra el suelo una segunda vez.

Un video que al parecer está en manos de las autoridades muestra el violento incidente. El juez en una corte de fianza esta mañana dijo que encontró causa probable para acusar de abuso infantil a la mujer.

Un testigo de los hechos dijo: “No conozco a la mamá, estaba caminando y su auto se detuvo a mi lado. Ella simplemente comenzó a golpear a su hijo, ni siquiera podría llamarle una paliza, ella comenzó a pelear con su hijo”.

“Así no se cuida a un niño, golpear no resuelve el problema. Ojalá hubiese podido ayudar pero no intervine porque pensé que entonces el problema sería mayor”, relata el testigo.

Mientras esto sucedía, la víctima estaba llorando y le suplicaba a su madre que se detuviera, dijo el fiscal.

Según la investigación, los oficiales examinaron al menor y encontraron marcas en su espalda y moretones en el rostro, brazos y manos. El reporte de la policía indica que la acusada alegó que estaba disciplinando a su hijo a quien solo le había dado una nalgada. “Pero ella no se dio cuenta que una cámara grabó el incidente y que sería parte de la evidencia”, precisó la fiscalía.

El incidente ocurrió en una calle de un vecindario de Sunrise mientras en el auto estaban el hermano mayor y menor de la víctima. Los oficiales identificaron la escuela donde el menor estudia y fue allí donde arrestaron a la acusada.

La madre le dijo a la policía que solo estaba disciplinando a su hijo porque había desenganchado el asiento para niños del auto y cuando ella frenó, el menor se cayó.

En corte este jueves estaba el esposo de la acusada. El juez determinó que contactó con la víctima quien quedará a discreción del servicio de protección de menores.