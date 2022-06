“Esta generación va a cambiar todo”: Joe Biden en el programa de Jimmy Kimmel

WASHINGTON - El presidente Joe Biden criticó la manera en la que el expresidente Donald Trump "abusaba" de órdenes ejecutivas durante su mandato en la madrugada de este jueves en el programa de humor de Jimmy Kimmel, su primera participación en persona en un programa de este tipo desde que asumió el cargo.

"No estoy bromeando, no quiero emular el abuso de Trump de la Constitución y la autoridad constitucional", dijo Biden tras ser preguntado por el presentador por qué no usa este sistema para reforzar el control de armas en su país.

El mandatario demócrata, que se desplazó a Los Ángeles para participar en la IX Cumbre de las Américas, también contó que muchas veces le preguntan por qué se decanta por "jugar limpio" cuando los republicanos "no juegan limpio".

"Adivinen qué, si hacemos lo mismo que ellos, nuestra democracia estaría literalmente en peligro y eso no es una broma", añadió.

Biden, que fue a "Jimmy Kimmel Live!" con su familia, se dirigió más de una vez al público para pedir que voten a los demócratas en las elecciones legislativas de noviembre, sobre todo a senadores (actualmente el Senado está dividido al 50%) para que su partido pueda pasar leyes sin la necesidad de contar con el apoyo de los republicanos.

"Solo tenemos 50 (senadores) y no podemos conseguir a 2, 3 o 4 republicanos que voten (para pasar proyectos)", señaló el político.

Por su parte, Kimmel mantuvo la seriedad, aunque de una manera muy campechana, durante la mayoría de la entrevista de 23 minutos.

“Lo que vi fue dos niños cuyos cuerpos fueron pulverizados por las balas, decapitados y que solo pudieron ser reconocidos por un pedazo de tela con un dibujo animado”, dijo pediatara de Uvalde.

No obstante, el presentador expresó su frustración con la complejidad para solucionar problemas en Washington y aconsejó al presidente "comenzar a gritar a la gente".

Biden objetó y dijo que, pese a que EEUU aún sufre los efectos de la pandemia, nunca había sido "más optimista" en su vida.

"¿Por qué eres tan optimista? ¡No tiene sentido!", preguntó Kimmel.

A lo que Biden contestó que su esperanza estaba en los jóvenes, la "generación mejor educada, menos prejuiciosa y más generosa en la historia de Estados Unidos".

"Esta generación va a cambiar todo. Solo tenemos que asegurarnos de no rendirnos", dijo Biden.