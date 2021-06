“Inaceptable”: buscan a sospechosos de vandalizar estatuas de George Floyd en Brooklyn y Newark

NUEVA YORK - El Grupo de Trabajo de Crímenes de Odio del NYPD dice que está investigando el vandalismo a una estatua de George Floyd en Brooklyn, ya que una estatua similar en Nueva Jersey también fue desfigurada durante la noche.

El vandalismo a la estatua de Flatbush, que se dio a conocer en Flatbush Avenue el fin de semana pasado en medio de las celebraciones de Juneteenth de la ciudad, fue descubierto el jueves por la mañana, dijo el departamento. Gran parte de ella había sido pintada de negro.

El nombre de un grupo considerado como un grupo de odio nacionalista blanco por el Southern Poverty Law Center fue pintado con aerosol en el pedestal de la estatua. La policía publicó imágenes de cuatro sospechosos el jueves, uno de los cuales parecía estar agitando una lata de pintura en aerosol mientras caminaban por Glenwood Road y Flatbush Avenue poco antes y después de que ocurriera el vandalismo.

Las personas que viven en el vecindario expresaron su decepción por el vandalismo, incluida Courtney Nelson, residente de Flatbush, quien dijo que estaba "disgustada".

"Esto es inaceptable, como humanidad, como raza, como un todo", dijo Nelson. "Volveremos, lo limpiaremos y seguiremos adelante".

El hermano de George Floyd, Terrence Floyd, estuvo presente para la inauguración de la escultura de 6 pies el sábado y habló sobre la importancia de Juneteenth, la fiesta más reciente reconocida a nivel federal en Estados Unidos, y de mantener viva la memoria de su hermano.

"Es una declaración importante para una persona importante", dijo Terrance Floyd a NBC. "Ver a Brooklyn representarlo y honrarlo en un feriado nacional, es todo amor".

Las fotos del evento mostraron a Terrance Floyd llorando durante la ceremonia de dedicación.

La concejal de la ciudad de Nueva York, Farah Louis, una demócrata que representa al Distrito 45 y se desempeña como vicepresidenta del Caucus Negro, Latino y Asiático, condenó el vandalismo de la estatua en un comunicado el jueves.

"Seamos claros: este es un acto vergonzoso, un crimen de odio y totalmente irrespetuoso con la memoria del Sr. Floyd y con la comunidad negra, así como con nuestros esfuerzos por lograr la justicia y la igualdad racial. Y no seremos disuadidos", dijo Louis. "Le pido a cualquier persona que tenga información que se comunique con la policía de Nueva York. Mi oficina está trabajando con el artista Chris Carnabuci, ConfrontART y la Fundación We Are Floyd para reparar el daño de esta hermosa y conmovedora obra de arte público".

Lindsay Eshelman de Confront Art se hizo eco de esos sentimientos y le dijo a NBC 4 New York, "traerlo aquí fue un esfuerzo comunitario de colaboración y no permitiremos que este vandalismo, o debería decir, 'odio', disuadir nuestro mensaje … el arte está aquí que hable por sí mismo y lo vamos a restaurar para que pueda hacerlo ".

Otro homenaje a Floyd, cuya muerte a manos de un exoficial de policía de Minneapolis provocó protestas nacionales de meses de duración, también fue descubierto destrozado el jueves por la mañana temprano en Nueva Jersey. La estatua de bronce de 700 libras en Newark, que debutó a principios de este mes en las afueras del ayuntamiento, tenía la cara pintada de negro, con el nombre del mismo grupo de odio pintado en blanco en el frente.

"La desfiguración de la estatua de George Floyd ha sido una tendencia en todo el país", dijo el alcalde Ras Baraka. "Este acto horrible es la razón por la que esta estatua debe permanecer y ser mantenida. Como no se trata solo de George Floyd, es un esfuerzo deliberado para hacer retroceder y, en última instancia, desmantelar los sistemas de odio, racismo y supremacía blanca. Celebramos esos esfuerzos en Newark, y continuará haciéndolo, a pesar de la ignorancia".

Un sargento de policía descubrió el vandalismo justo antes de las 6 a.m. y el Departamento de Obras Públicas de la ciudad retiró la pintura. El director de seguridad pública, Brian O'Hara, dijo que se está llevando a cabo una investigación para encontrar quién pudo haber sido el responsable.

"La División de Policía de Newark no tolerará ningún prejuicio o crimen de odio, y mucho menos uno perpetrado por un grupo nacionalista blanco que defiende el derrocamiento de la constitución y el gobierno de los Estados Unidos", dijo O'Hara, y agregó que estaban al tanto de la Incidente de Brooklyn también. "Es repugnante que lo que se suponía que era un símbolo de la dignidad de toda la vida humana fuera desfigurado por quienes defienden el odio".

La estatua de Newark permanecerá en su lugar durante al menos un año.

No está claro si el incidente está directamente relacionado con el vandalismo de Brooklyn, pero ambos ocurren al momento en que se espera que el ex oficial de policía que fue condenado por el asesinato de Floyd en abril reciba su sentencia el viernes.

Derek Chauvin, de 45 años, enfrenta décadas de prisión, y varios expertos legales pronostican una sentencia de 20 a 25 años. Aunque se espera que Chauvin apele, también se enfrenta a un juicio por cargos federales de derechos civiles, junto con otros tres oficiales despedidos que aún no han tenido sus juicios estatales.

Cualquier persona que tenga información sobre el acto de vandalismo puede comunicarse con la Línea de Alto al Crimen al 1-888-57-PISTA (74782). Cualquier persona que tenga información sobre el vandalismo de Newark puede llamar a la línea de información de Newark al 1-877-NWK-TIPS (695-8477).