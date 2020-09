Cadáver de joven hispana fue hallado de forma “indescriptible” en un desierto

LAS VEGAS, Nevada - A 18 días de las desaparición de Lesly Palacio en Las Vegas, la familia de la joven hispana ofreció una conferencia de prensa en donde se construyó un altar en su honor solo días después de que su cuerpo fuera encontrado en el parque estatal Valley of Fire en Moapa Valley.

Acompañada de su abogada y una prima de la víctima, Aracely Palacio, madre de la joven, pidió ayuda a la policía para localizar a “los asesinos de Lesly”, refiriéndose a Erick Palacio y su padre, quienes son catalogados por las autoridades como los principales sospechosos de su muerte.

“La muerte de mi hija no puede quedar así”, dijo Aracely entre lágrimas, mientras pedía que la policía le ayudara a localizar a los hombres, de quienes no hay rastro desde el mismo día que desapareció Lesly y ahora las autoridades los buscan. “Esto que pasó con Lesly puede seguir pasando con otras niñas…necesito hacer justicia”, agregó mientras mostraba las fotos de los sospechosos.

Por otro lado, Ofelia Markarian, abogada de la familia, aclaró que pese a que la familia está agradecida que hayan encontrado el cuerpo de Lesly, quieren que las autoridades sigan la investigación y que no paren hasta que se detenga a Erick Rangel y José Antonio Rangel.

“Una mujer joven de 22 años fue dejada en el desierto y no estaba ahí bajo su propia voluntad, su cuerpo fue encontrado de una manera indescriptible”, dijo Markarian, aclarando que la familia quiere justicia para Lesly.

“Estamos espantadas, ya no queremos salir, no es justo. Si ya lo hizo una vez lo va a volver a hacer”, dijo la prima de Lesly, quien no quiso ser identificada citando el temor que tiene ahora debido a lo que pasó con Lesly.

Una pareja de California fue acusada del brutal asesinato de su hijito de 2 años. Ahora investigan la misteriosa muerte de su bebé hace pocos años.

La policía metropolitana de Las Vegas continúa buscando a los sospechosos; Erick tiene una orden de arresto por cargos de asesinato y destrucción de evidencia, mientras que su padre José Antonio fue acusado de destruir evidencia, esconder y ayudar a un delincuente.

La familia también pidió ayuda a la comunidad, además de la policía, para localizar a estar personas, diciendo que otras mujeres podrían ser víctimas. “Piensen es sus hijas, hermanas, mamás…si ya lo hizo una vez, lo va a volver a hacer, no queremos eso”, dijo la prima de Lesly.

De tener información sobre el paradero de los sospechosos, se le pide a la comunidad que se comunique con las autoridades o que llamen a Crime Stoppers al 702-385-5555 para mantenerse de manera anónima.