Familia hispana devastada tras el robo del camión de comida que sostenía su hogar

Una familia hispana está devastada luego de que le robaran el camión de comida de su negocio, lo que era la única fuente de ingresos de la casa.

Silvia, dueña de la taquería, relata que su esposo estaba arreglando el camión para obtener una nueva licencia cuando se percataron de que había sido robado del lugar donde lo guardaban.

"Mi esposo viene a las 11:00 de la mañana y me llama de regreso y me dice: 'Tengo malas noticias'. Y le digo: '¿De qué?'. Y me dice que no encuentra la nuestra. Y yo le dije: '¿Cómo no va a estar?'. Me dice: 'No, le digo, ¿y ya viste en la oficina si no se la llevó por error alguna grúa?'. Y me dice: 'Se la robaron', es lo que recuerda Silvia del día de los hechos.

Aunque tuvieron esperanzas de que se tratara de un error, confirmaron los hechos a través de un video, que mostraba a una camioneta llevándose su camión.

Identificar a los ladrones ha sido difícil ya que el video no muestra la placa de la camioneta porque estaba lloviendo mucho la noche del robo.

"Yo tenía esperanza, dije: 'Se la llevó una grúa o algo'. Le dije a mi hijo: '¿Pagaste el parqueo?'. Me dijo: 'Sí', y venimos y revisaron y pues sí, se la llevaron", dijo Silvia de lo sucedido.

La pérdida económica para la familia aún no se ha calculado, pero para reemplazar el camión necesitarían alrededor de $40,000.

La familia había realizado arreglos y cambios para pasar una inspección y cambiar el nombre del negocio.

"Estábamos cambiando de Antojitos Poblanos a Los Cinco Poblanos", dijo Silvia. Sin embargo, el robo del camión los dejó sin trabajo por lo que ahora tendrán que empezar de cero.

"Somos un negocio pequeño, familiar, entonces todo lo hacemos fresco y la verdad nos iba bien, pero pues ahora estamos empezando desde cero porque no es simplemente comprarla y ya. Sino que faltan muchísimas cosas para" la cocina por ejemplo, dijo Silvia

La familia deberá comprar "desde la plancha hasta el generador, tanques de gas, cables, de todo, porque ahí se fue desde las cucharas para los frijoles hasta el generador. Entonces es volver a comprar todo", explican.

La situación les genera preocupación, especialmente en cuanto a la educación de sus hijos y los gastos médicos, ya que no tienen seguro médico. Si el camión apareciera o tuvieran la posibilidad de comprar uno nuevo, su vida mejoraría considerablemente y se sentirían menos estresados y preocupados.

La familia llegó a EEUU hace casi 23 años.

"No dependemos del gobierno ni de nadie, no pedimos ayuda, siempre trabajando y trabajando todos," dijo Silvia. "Mi esposo también". Ahora ante la ausencia del negocio familiar el esposo ha tenido que comenzar a trabajar "en la construcción y hoy le tocó trabajar por la tarde hasta medianoche".

Silvia dice que ya aprendió la importancia de confiar más en la tecnología y ahora considera instalar sistemas de seguridad en su hogar y en futuros camiones.