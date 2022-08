Lo hallan culpable de matar a sus dos hijas adolescentes en “asesinatos de honor”

Tras seis días de juicio y varias horas de deliberaciones, un gran jurado halló, de forma unánime, culpable a Yaser Abdel Said, un inmigrante de Egipto y residente de Lewisville, acusado de matar a sus hijas adolescentes en 2008 en un supuesto "asesinato por honor".

La pena de muerte no es una opción en este caso, por lo que automáticamente será condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Said, de 65 años, evadió el arresto durante más de 12 años luego de los asesinatos de sus hijas, Amina Said, de 18 años, y Sarah Said, de 17 años.

Las hermanas fueron encontradas muertas a tiros en un taxi estacionado cerca de un hotel en Irving el día de Año Nuevo en 2008. Los miembros del jurado escucharon una llamada al 911 que Sarah Said hizo por teléfono celular, diciéndole al operador que su padre le había disparado y que se estaba muriendo.

Sarah Said recibió nueve disparos y Amina Said recibió dos.

Una semana antes de que las mataran, las niñas y su madre huyeron de su hogar en Lewisville y se fueron a Oklahoma para escapar de Said. Los novios de las hermanas también se les unieron.

El fiscal dijo que las hermanas estaban “muy asustadas por sus vidas” y decidieron irse después de que su padre “puso una pistola en la cabeza de Amina y amenazó con matarla”.

La madre, Patricia Owens, quien está divorciada de Said, testificó que él la convenció de regresar a Texas. Ella dijo: “No pensé que pasaría nada”.

En una carta escrita al juez, Said escribió que no estaba contento con la “actividad de citas” de sus hijas, pero negó haberlas matado.

La madre de las adolescentes presuntamente asesinadas por su padre, dijo que Yaser Said abusó de sus hijas y acosaba a los novios de ellas.

SAID TOMA EL ESTRADO

El padre dijo durante su defensa que amaba a sus hijas Amina y Sarah y que no tiene la culpa de que sus muertes.

Hablando en su árabe nativo y a través de un intérprete, Said dijo que otra persona es responsable del crimen, pero que los investigadores nunca encontraron a esa persona porque solo lo persiguieron a él.

“Si el FBI hiciera su trabajo, lo sabrían, pero estaban buscando a Yaser Said y no hicieron lo que tenían que hacer”, dijo.

Acorde con testimonios en corte, las menores fueron halladas dentro de su taxi que dejó afuera del Omni Hotel en la ciudad de Irving. Ambas habían recibido múltiples disparos.

Said desapareció y no había sido visto durante 12 años hasta su arresto en Justin, Texas, por parte del FBI en agosto de 2020.

El taxista residente de Lewisville acusado de matar a sus dos hijas.

El padre le dijo a la sala del tribunal que solo quería llevar a sus dos hijas a cenar el día de Año Nuevo de 2008, pero en el camino en su taxi dijo que vio a alguien siguiéndolos.

Dijo que asumió que él era el objetivo, por lo que afirmó que se bajó del automóvil en un centro de Irving, donde supuso que las niñas estarían a salvo.

“Les dije que el auto era suyo. Haz lo que quieras ya que sabes manejar. Les dejé el auto”, dijo.

Más tarde, Said dijo que escuchó de un accidente y se enteró que sus hijas habían sido asesinadas. Dice que lamenta haberlas dejado solas y niega haberlas matado.

Un fiscal le preguntó a Said por qué estuvo prófugo durante 12 años si no era culpable. a pesar de haber visto informes en los medios de que las autoridades lo estaban buscando.

ESTUVO EN LA LISTA DE LOS MÁS BUSCADOS POR EL FBI

Una película sobre los asesinatos, "El precio del honor", alega que las niñas fueron asesinadas por su padre como un "asesinato por honor", una práctica cultural en la que alguien es asesinado después de avergonzar a su familia.

La película fomenta la especulación de que el padre de las niñas se opuso a que sus hijas vivieran un "estilo de vida estadounidense".

Yaser Said, que había sido buscado con una orden de asesinato capital desde los asesinatos, fue incluido en la lista de los más buscados por el FBI. En agosto de 2020, Said fue arrestado en Justin y dos familiares fueron arrestados en Euless.

Los parientes fueron identificados por el FBI de Dallas como el hermano de Said, Yassein, y su hijo, Islam.

Ambos hombres fueron acusados ​​de albergar a un fugitivo conocido y ahora cumplen condena en una prisión federal.

Yaser Abdel Said, un taxista residente Lewisville, pasó más de 12 años prófugo luego de ser acusado de asesinar en Irving a sus dos hijas adolescentes en 2008.

Un jurado encontró culpable a Yaser Abdel Said por matar a sus hijas adolescentes en el 2008.