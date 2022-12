Condenan al expolicía que se arrodilló en la espalda de George Floyd a 3.5 años

MINNEAPOLIS — El expolicía de Minneapolis que se arrodilló sobre la espalda de George Floyd mientras otro oficial se arrodillaba sobre el cuello del hombre negro fue sentenciado este viernes a 3 años y medio de prisión.

J. Alexander Kueng se declaró culpable en octubre de un cargo estatal de complicidad en homicidio involuntario en segundo grado. A cambio, se le retiró un cargo de complicidad en el asesinato. Kueng ya está cumpliendo una sentencia federal por violar los derechos civiles de Floyd, y la sentencia estatal y federal se cumplirán al mismo tiempo.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

Kueng, quien ya cumple una sentencia federal por violar los derechos civiles de Floyd, apareció en su audiencia de sentencia a través de un video desde una prisión federal en Ohio. Cuando se le dio la oportunidad de dirigirse a la corte, se negó.

Los miembros de la familia de Floyd tenían derecho a hacer declaraciones sobre el impacto de la víctima, pero ninguno lo hizo.

Floyd murió el 25 de mayo de 2020, después de que el exoficial Derek Chauvin se arrodilló sobre el cuello de Floyd durante nueve minutos y medio mientras Floyd decía repetidamente que no podía respirar y finalmente se quedó flácido. El asesinato, que fue grabado en video por un transeúnte, provocó protestas en todo el mundo como parte de un ajuste de cuentas más amplio sobre la injusticia racial.

Kueng se arrodilló sobre la espalda de Floyd durante la restricción. El entonces oficial Thomas Lane sostuvo las piernas de Floyd y Tou Thao, también oficial en ese momento, evitó que los transeúntes intervinieran. Todos los oficiales fueron despedidos y enfrentaron cargos estatales y federales.

Como parte de su declaración de culpabilidad, Kueng admitió que sostuvo el torso de Floyd, que sabía por su experiencia y entrenamiento que sujetar a una persona esposada en una posición boca abajo creaba un riesgo sustancial y que la sujeción de Floyd no era razonable dadas las circunstancias.

Matthew Frank, quien dirigió la acusación de la oficina del fiscal general de Minnesota, dijo repetidamente durante la audiencia que Floyd fue víctima de un crimen y que la acusación “se centró en los oficiales” que causaron su muerte. Agregó que el caso no estaba destinado a ser un examen más amplio de la policía, pero agregó que espera que reafirme que los agentes de policía no pueden tratar a quienes “están en crisis como no personas o ciudadanos de segunda clase”.

"Señor. Kueng no fue simplemente un espectador ese día. Hizo menos de lo que algunos de los transeúntes intentaron hacer para ayudar al Sr. Floyd”, dijo Frank.

La sentencia de Kueng lleva los casos contra todos los ex oficiales un paso más cerca de la resolución, aunque el caso estatal contra Thao aún está pendiente.

Thao le dijo previamente al juez Peter Cahill que “sería mentir” declararse culpable. En octubre, accedió a lo que se llama un juicio de evidencia estipulada sobre el cargo de complicidad en homicidio involuntario. Como parte de ese proceso, sus abogados y fiscales están trabajando en evidencia acordada en su caso y presentando argumentos finales por escrito. Cahill decidirá entonces si es culpable o no.

Si Thao es declarado culpable, se retirará el cargo de asesinato, que conlleva una sentencia presunta de 12 años y medio de prisión.

Chauvin, que es blanco, fue condenado por cargos estatales de asesinato y homicidio involuntario el año pasado y cumple 22 años y medio en el caso estatal. También se declaró culpable de un cargo federal de violar los derechos civiles de Floyd y fue sentenciado a 21 años. Cumple las sentencias simultáneamente en la Institución Correccional Federal en Tucson, Arizona.

Kueng, Lane y Thao fueron condenados por cargos federales en febrero: los tres fueron condenados por privar a Floyd de su derecho a la atención médica y Thao y Kueng también fueron condenados por no intervenir para detener a Chauvin durante el asesinato.

Lane, que es blanco, cumple su sentencia federal de dos años y medio en una instalación en Colorado. Cumple una sentencia estatal de tres años al mismo tiempo. Kueng, que es negro, fue sentenciado a tres años por cargos federales; Thao, quien es estadounidense Hmong, recibió una sentencia federal de 3 años y medio.