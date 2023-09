Reo brasileño se habría fugado al estilo “Spiderman”, escalando una pared del penal

PENSILVANIA - El reo brasileño fugado de la prisión de Chester County, Pensilvania, se habría escapado escalando al estilo “Spiderman” de la zona de ejercicios del penal.

Así lo demuestran imágenes de vigilancia provistas por el jefe correccional al séptimo día de la cacería humana tras Danelo Cavalcante, de 34 años.

El área al aire libre a la que acuden los presos en el complejo correccional de Chester County cuenta con ocho patios, en este caso se trató del designado con la letra C, que consiste de cuatro paredes de 15 pies de altura, sin techo y cupiertas al tope con alambre de púas.

Howard Holland, el jefe correccional, explicó que, si bien el patrón de fuga fue similar al del reo Igor Bolte, evadido en mayo 2023, en la instancia de Cavalcante “hubo error humano”. Todo esto porque el oficial que estaba a cargo de vigilar desde la torre en la zona de ejercicios no reportó haber visto al prisionero escalar o correr por las paredes del penal.

Las acciones del guardia de la torre están bajo investigación, según dijo, y el uniformado se mantiene en baja administrativa conforme se llevan a cabo las deliberaciones sobre lo ocurrido la mañana del 31 de agosto.

Cronología de la fuga:

8:33 a.m. El grupo de reos al que estaba asignado Danelo Cavalcante sale al patio interior para ejercitarse.

8:51 a.m. Cavalcante escala al estilo “Spiderman” una pared del área de ejercicios de cinco pulgadas o menos de ancho, corre por el techo y sobrepasa el alambre de púas del penal.

9:35 a.m. El grupo de presos al que estaba asignado Cavalcante regresa al interior del módulo C.

9:45 a.m. Oficiales correccionales hacen un conteo y notifican que hay un prisionero extraviado.

9:48 a.m. Oficiales se percatan que se trata de Danelo Cavalcante y piensan que está en el cuarto de hacer llamadas.

9:50 a.m. La prisión se pone bajo cierre preventivo y se lleva a cabo un conteo especial.

10:01 a.m. Suenan las alarmas del penal y notifican a los vecinos inmediatos de la fuga.

La búsqueda del miércoles se expandió hacia los condados Chester y Delaware incluyendo las siguientes carreteras:

Al norte de la Ruta 926

Al este de Creek Road

Al sur de Hillendale Road

Al oeste de la Ruta 52

Según la Policía Estatal de Pensilvania, el fugitivo fue visto por un residente de Chadds Ford la noche del martes por lo que cambiaron el perímetro de la cacería a lo largo de Brandywine Creek.

Durante el trayecto uno de los perros K-9 sufrió un agotamiento por el calor y tuvo que ser llevado al hospital. Se espera que se recupere. "Estamos trabajando con condiciones bien difíciles, pero estamos seguros que lo vamos a atrapar", destacó el protavoz George Bivens.

El total de la recompensa por información que lleve al arresto ascendió a los $20,000 y la línea de pistas designada para la pesquisa es 717-562-2987.

Mira el video de la fuga aquí.

