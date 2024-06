Disparan y hieren a mujer de 84 años sentada en su andador afuera de su casa en Brooklyn

NUEVA YORK -- Una mujer de 84 años sentada en su andador en Brooklyn se convirtió en la última víctima de la violencia armada en la ciudad, al quedar atrapada en el fuego cruzado afuera de su casa.

Los familiares le dijeron a nuestra cadena hermana NBC New York que Althea Lawson se estaba recuperando en el hospital el martes de la herida de bala que sufrió en el antebrazo izquierdo alrededor de las 7 p.m. el lunes. El video mostró los momentos frenéticos después de que estallaron los disparos en la esquina de la calle East Flatbush, cerca del complejo de apartamentos Flatbush Gardens.

Inmediatamente después del tiroteo, un vecino dijo que corrió para ayudar a Lawson.

"Ella no entró en pánico. Estaba de buen humor, de hecho bromeaba y decía: 'Me dispararon, me dispararon'", dijo el vecino, que no quiso ser identificado.

Dijo que trabajó rápidamente para detener el sangrado momentos después de que la bala atravesó el brazo de Lawson, haciendo un nudo en una camiseta para ayudar a controlar la pérdida de sangre.

La hermana mayor de la víctima dijo que Lawson estará bien y que le gusta estar al aire libre, especialmente durante esta época del año.

"Está enfermiza, apenas puede caminar. Tiene coágulos de sangre en ambas piernas", dijo Enid Lawson. "Le encanta hacer bromas, le encanta ir a la iglesia, le encanta ir a cualquier parte".

No está claro qué provocó el tiroteo, pero los testigos dijeron que posiblemente fue un tiroteo entre dos grupos diferentes de hombres. Los detectives encontraron hasta 20 casquillos de bala repartidos por la calle mientras buscaban videos de vigilancia que pudieran ayudar a encontrar al tirador.

Otros en el vecindario le dijeron a NBC New York que están más preocupados por posibles represalias, ya que los testigos dijeron que pudo haber sido un altercado entre dos grupos, lo que inició el tiroteo.