Distrito escolar de Nueva Jersey anuncia que casi 100 educadores serán despedidos antes de Navidad

NUEVA JERSEY -- Los educadores de un distrito escolar de Nueva Jersey están indignados y dicen que la decisión de eliminar casi 100 puestos de trabajo la semana anterior a Navidad los tomó por sorpresa.

La noticia de los despidos se conoció en la reunión del consejo escolar del miércoles por la noche en East Orange, donde algunos, como la entrenadora de matemáticas Zania Saul, se enteraron de que estarían entre los más de 90 puestos que se eliminarían en la semana anterior a las vacaciones.

"Aunque yo estaba molesto, la maestra de tercer grado lloró cuando se enteró. Tiene que encontrar otro trabajo", dijo Saul.

Saul tiene un puesto fijo, por lo que será reasignada, pero no así otras docenas.

El superintendente del distrito no respondió a las solicitudes de comentarios el jueves. El distrito culpó a la economía y a lo que llamó "razones presupuestarias" por su decisión. En la reunión de la junta del miércoles, que se acaloró por momentos, el distrito dijo que tenía un déficit presupuestario estimado de 25 millones de dólares.

Las familias se preguntaron qué había pasado con el presupuesto y cuestionaron por qué se contrató a maestros durante el verano, solo para enterarse, apenas unas semanas después del inicio del año escolar, de que sus puestos serían eliminados antes de las vacaciones.

Los padres y estudiantes dijeron que varios maestros se ausentaron el jueves. El distrito escolar dijo en una publicación en las redes sociales por la mañana que "debido a circunstancias imprevistas, todas las escuelas tendrán un horario de medio día". Eso obligó a las familias a reorganizar sus horarios con poca antelación, lo que solo aumentó la confusión y la frustración.

"Sorprendidos. De repente. No sabíamos que esto sucedería. ¿Qué les va a pasar a los niños?", dijo Colette Johnson, una abuela. "Es una sorpresa, una sorpresa total. Nos dijeron esta mañana cuando dejamos a los niños que sería medio día, pero no estaba en el programa, así que los padres tuvieron que apresurarse para recoger a sus hijos".

"Nunca en los 19 años que llevo en este distrito he visto que esto sucediera en este momento del año", dijo Saul. "No somos números, somos personas, tenemos vidas, tenemos familias. ¿Y los contratas en julio y agosto y luego dices que no sabías que no tenías el dinero dos meses después del comienzo del año?"

Los estudiantes dijeron que les preocupaba que los recortes presupuestarios pudieran tener un impacto en su aprendizaje.

"Es realmente una locura, es tan temprano en el año escolar. Solo estoy preocupado por mi educación. Estoy tratando de graduarme", dijo el estudiante A.J. Watts.

Había otra reunión de la junta escolar programada para las 6 p.m. del jueves.