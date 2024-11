¿Qué necesitas llevar para votar? Lo que debes y no debes de hacer en las urnas el Día de las Elecciones

Lo que debes saber Después de nueve días de votación por anticipado y meses de campaña, el último día para votar por los candidatos y las medidas de este año es este martes.

Votar parece bastante sencillo, ¿verdad? Simplemente vete hasta tu lugar de votación y emite tu voto.

Pero, hay algunas reglas que deberías de conocer antes de dirigirse a tu sitio de votación el 5 de noviembre.

Por fin ha llegado el Día de las Elecciones.

Después de nueve días de votación por anticipado y meses de campaña, el último día para votar por los candidatos y las medidas de este año es este martes.

Votar parece bastante sencillo, ¿verdad? Simplemente vete hasta tu lugar de votación y emite tu voto.

Pero, hay algunas reglas que deberías de conocer antes de dirigirse a tu sitio de votación el 5 de noviembre.

¿Qué necesito llevar para votar?

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

En Nueva York, si ya votó antes, no necesita traer una identificación. Si estás votando por primera vez y se registró por correo o en línea y no proporcionó con su registro un número de licencia de conducir de Nueva York, un número de identificación de no conductor de Nueva York, un número de Seguro Social o una copia de su ID, es posible que deba mostrar una identificación para votar. Si es la primera vez que vota y no puede proporcionar una identificación, podrá votar mediante una boleta de declaración jurada.

En Nueva Jersey, si ya votastes antes, no necesitas traer una identificación. Si estás votando por primera vez en su condado, se registró para votar por correo y no proporcionó un número de identificación o una copia de la identificación cuando se registró, debe mostrar una identificación para votar. Los formularios aceptables incluyen licencias de conducir, pasaportes y más formas de identificación. Si es un votante por primera vez y no puede proporcionar una identificación, podrá votar mediante boleta provisional.

En Connecticut, es posible que le pidan que muestre una identificación para poder votar. Si eres un votante por primera vez que se registró por correo, también deberá mostrar un comprobante de residencia. Si no puedes proporcionar una identificación, podrá firmar una declaración jurada y luego votar normalmente. Si es la primera vez que vota sin identificación, puede votar con una boleta provisional.

Lo que puedes y NO puedes hacer cuando votes

SÍ -- Verifique su lugar de votación. La votación anticipada finalizó el domingo y los lugares de votación utilizados suelen ser diferentes a la ubicación del sitio de votación del día de las elecciones. Consulta tu ubicación aquí.

SÍ -- Conéctese al menos una hora antes del cierre de las urnas. El martes será un día ajetreado en todos los sitios de votación, así que asegúrese de hacer fila antes de que cierren. Las urnas cierran a las 8 p.m. en Nueva Jersey y Connecticut, pero permanece abierto una hora más tarde en Nueva York.

SÍ -- Asegúrese de que su empleado le dé tiempo para votar. Los votantes de Nueva York obtienen dos horas libres remuneradas al comienzo o al final de su turno si las urnas abren menos de cuatro horas antes de que comience el turno y después de que finalice. Eso significa que si tiene previsto comenzar a trabajar antes de las 10 a. m. y terminar después de las 5 p.m., esto se aplica a usted. (Pero debes haber avisado a tu jefe al menos dos días antes)

SÍ -- Devuelva su boleta de voto ausente. El 5 de noviembre es el último día para entregar las boletas de voto ausente en persona a la junta de su condado o al sitio de votación. Si envía su boleta por correo, también debe tener matasellos del martes.

SÍ -- Traiga su teléfono celular, si lo necesita. Hay mucha gente y medidas por las que votar este año. Ya sea que esté revisando sus notas personales o verificando su información de antecedentes, se permiten teléfonos en las particiones de privacidad en los lugares de votación.

NO -- No te tomes una selfie. Es tentador ¿no? Tomarse una selfie suya y de su boleta completa y publicarla en las redes sociales es ilegal. ¡Prueba uno con tu pegatina de votación!

NO -- No intente registrarse para votar. La fecha límite para registrarse siempre cae antes del día de las elecciones. Este año, el último día para registrarse para las elecciones fue el 26 de octubre de 2024.

NO -- No haga campaña cerca de los sitios de votación. Es ilegal hacer campaña o hacer campaña electoral dentro de 100 pies de los lugares de votación.

NO -- No intimides a los votantes. El fiscal general de Nueva York recordó a los votantes que son testigos de intimidaciones u otras actividades ilegales que pueden comunicarse con la línea directa de protección electoral llamando al (866) 390-2992 o presentando una queja en línea.