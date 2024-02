Trump luce como favorito para ganar las primarias republicanas en Carolina del Sur

WASHINGTON - Este sábado se realizan las primarias republicanas en Carolina del Norte, donde el expresidente Donald Trump aparece como favorito ante su contendiente, la exgobernadora del estado, Nikki Haley.

Hasta ahora, Trump domina las primarias republicanas y ha sumado 63 delegados entre Iowa, New Hampshire y Nevada, versus los 17 de Haley. Según NBC News, Trump tiene el 58% de las preferencias de acuerdo a sondeos, versus el 32% de Haley.

"Me niego a renunciar. Carolina del Sur votará el sábado. Pero el domingo seguiré postulándome para presidenta. No me voy a ninguna parte", dijo Haley en un discurso transmitido en directo por los grandes canales de televisión del país en el que muchos esperaban que anunciase que suspendía la campaña.

"La gente tienen derecho a que se escuche su voz. Y merecen una elección real, no unas elecciones al estilo soviético en las que solo hay un candidato y obtiene el 99% de los votos", agregó.

Las primarias en Carolina del Sur ofrecen 50 delegados a la Convención Nacional al ganador.

El ganador a nivel estatal se queda con 29 delegados mientras que el resto, 21, se repartirán entre quienes obtengan más votos en cada uno de los siete distritos del Congreso.

Las primarias republicanas están abiertas a todas las personas registradas para votar, sin diferenciar partidos, solo que un votante que ya participó en las primaras demócratas no puede votar en las republicanas.

Cabe recordar que quien se alce con al menos 1215 delegados se queda con la nominación del Partido Republicano.

Una vez superadas las primarias de Carolina del Sur, la contienda republicana se encamina a la gran cita del supermartes del 5 de marzo, en el que están llamados a las urnas una quincena de estados, entre ellos California y Texas, los más grandes del país.

Después del supermartes se habrán repartido casi la mitad de los delegados que tendrán que nominar el candidato presidencial en la Convención Nacional Republicana de julio, por lo que si Trump sigue dominando la contiene podría dejar las primarias vistas para sentencia en esa fecha.