Elecciones de medio término 2022: Hochul y Zeldin encabezan una de las contiendas principales en NY, NJ

NUEVA YORK -- En un estado donde los demócratas registrados superan a los republicanos en una proporción de dos a uno, es sorprendente pensar que la contienda por la gobernación no solo está reñida al comienzo del día de las elecciones, sino que puede ser un empate.

La gobernadora demócrata Kathy Hochul busca convertirse en la primera gobernadora electa del estado, pero su claro y amplio camino hacia la victoria se ha vuelto más estrecho a medida que la contienda avanza hasta el otoño. Si bien alguna vez tuvo una ventaja de dos dígitos en las encuestas sobre el candidato republicano, el representante de EEUU Lee Zeldin, esa ventaja se ha reducido considerablemente, según muestran encuestas recientes.

Zeldin, quien ha representado a su distrito del este de Long Island desde 2014, espera que su fuerte mensaje contra el crimen lo ayude a reducir aún más la brecha y expulsar a Hochul.

"Kathy Hochul trató de cambiar de tema: quería que la gente mirara hacia otro lado, que dejara de concentrarse en este tema", dijo Zeldin en un evento final de campaña el lunes en Long Island.

Durante el último día de la campaña electoral en Manhattan, Hochul dijo que Zeldin "ha estado hiperventilando, tratando de asustar a la gente" con su andanada de críticas criminales que le ha lanzado desde el comienzo de su campaña.

Para que Zeldin supere a Hochul, tendrá que limitar sus márgenes de pérdida en la Ciudad de Nueva York y tratar de ganarse a los votantes independientes en el resto del estado. Los votantes independientes superan en número a los republicanos en Nueva York.

Aunque Nueva York se ha vuelto menos amigable para los republicanos durante la última década, gracias en parte a la pérdida de población en el norte del estado y a la disminución de neoyorquinos que se identifican como republicanos, Zeldin tiene la oportunidad de convertirse en el primer republicano elegido para un cargo estatal desde el exgobernador George. Pataki, quien se desempeñó como gobernador de 1995 a 2006 (y quien respaldó a Zeldin).

Hochul es la exvicegobernadora que asumió el cargo el año pasado luego de la renuncia de su predecesor, el exgobernador Andrew Cuomo, quien renunció para evitar un probable juicio político.

Hochul ha hecho hincapié en su apoyo al derecho al aborto y la acción contra el cambio climático. Ha criticado a Zeldin por apoyar al expresidente Donald Trump y por votar en contra de certificar los resultados de las elecciones de 2020. Zeldin ha dicho que estaría a favor de nombrar un comisionado estatal de Salud antiaborto y ha criticado los millones de dólares gastados para ayudar a los proveedores de servicios de aborto en medio de un aumento esperado de pacientes de otros estados.

Los republicanos representan ocho de los 27 distritos congresionales anteriores de Nueva York antes de las elecciones de 2022, y Nueva York perderá uno de esos escaños. Los demócratas intentaron crear nuevos mapas políticos federales y legislativos que habrían consolidado sólidas mayorías liberales en todo el estado. Un juez del norte del estado terminó ordenando nuevos juegos de mapas dibujados por un maestro de la corte independiente, cuyos mapas le dieron a los demócratas una ventaja menor.

Joe Biden ganó las elecciones presidenciales de 2020 de manera decisiva en el estado. Los demócratas actualmente controlan la oficina del gobernador y disfrutan de grandes mayorías en ambas cámaras de la Legislatura estatal (la Cámara y el Senado estatales) después de años de control republicano del Senado estatal.

Contiendas para tener en cuenta

Del lado de la Cámara de Representantes, aproximadamente un tercio de las contiendas por la Cámara de Representantes de Nueva York se consideran competitivas, con republicanos en juego en las contiendas en Long Island y en el Hudson Valley.

En una de las contiendas más observadas del país, el representante de EEUU Sean Patrick Maloney, el demócrata de cinco mandatos que se suponía lideraría el intento de su partido por aferrarse al Congreso, lucha por ganar en un distrito del Hudson Valley contra Michael Lawler, propietario de una pequeña empresa y asambleísta estatal. Un poco más al norte, el demócrata Pat Ryan y el republicano Colin Schmitt se enfrentan en una contienda que se espera que también sea reñida.

En la carrera por el distrito 11 de Nueva York, es la segunda ronda para la representante republicana Nicole Malliotakis, la titular, y el demócrata Max Rose, que busca recuperar el escaño que ocupó entre 2019 y 2021. Perdió ante Malliotakis en las elecciones de 2020.

Una contienda seguida de cerca en el norte del estado de Nueva York es en el área de Syracuse, donde el representante republicano John Katko se va después de cuatro mandatos. Esa contienda enfrenta al republicano y veterano de la Marina de los EEUU Brandon Williams contra el demócrata Francis Conole, graduado de la Academia Naval de los EEUU y actual capitán de la Reserva Naval de los EEUU.

Al otro lado del río, en Nueva Jersey, el actual representante demócrata Tom Malinowski se encuentra en una feroz batalla para mantener su escaño para un tercer mandato en el 7º distrito del Congreso del estado. Se enfrenta a Tom Kean Jr., el hijo del exgobernador Tom Kean.

Los demócratas de Nueva Jersey agregaron votantes demócratas en distritos que comenzaron hace una década como distritos republicanos. Eso podría facilitar las perspectivas de reelección para algunos titulares, incluidos Mikie Sherrill en el Distrito 11 y Andy Kim en el 3. Pero no estaban seguros de ese distrito 7, donde aumentaron las filas del Partido Republicano. Una buena noche para los republicanos de la Cámara podría incluir una victoria de Kean Jr. en el distrito oscilante.

En general, los republicanos necesitan cambiar solo un puñado de escaños (cinco) de azul a rojo en Washington para ganar el control de la Cámara de Representantes y solo un escaño en el Senado de los Estados Unidos.

Con el Senado actualmente empatado en 50-50, una contienda que se ha vuelto especialmente importante es en Pensilvania. El Dr. Mehmet Oz quiere mantener el escaño republicano, mientras que el vicegobernador John Fetterman espera dar a los demócratas una clara mayoría en el Senado. Ambos candidatos han enfatizado la importancia de cada voto, ya que encuestas recientes han indicado que la contienda entre los dos es muy igualitaria.

Pase lo que pase, es muy probable que muchas contiendas a nivel local y nacional no se decidan el martes por la noche, ya que los votos se contarán a medida que avanza la semana. Aquí hay un vistazo a lo que puede esperar en la noche de las elecciones.

NOCHE DE ELECCIONES

Elecciones de medio término: lo que debes saber sobre el proceso de votación en NY, NJ y CT

Nueva York ha ampliado el voto en ausencia en medio de la pandemia de COVID-19 para permitir que los votantes opten por votar por correo por temor a propagar el virus en las urnas. Una avalancha de boletas en ausencia en 2020 provocó algunos retrasos prolongados en el conteo de votos. Los legisladores aprobaron una ley que requiere que los condados comiencen a procesar las boletas en ausencia antes del día de las elecciones con la esperanza de evitar tales demoras. Los republicanos impugnaron la ley en los tribunales, pero un tribunal estatal de apelaciones falló en su contra y dijo que sería "extremadamente perturbador" abandonar el nuevo sistema con la votación ya en curso.

Los votantes de Nueva York derrotaron un referéndum electoral en 2021 que habría cambiado la constitución estatal para permitir el voto en ausencia sin excusas. La constitución estatal requiere que los votantes ausentes estén ausentes de su condado de origen, enfermos o discapacitados físicamente.

Se han enviado alrededor de 552,000 boletas en ausencia con más de 188,000 devueltas hasta el momento, según la Junta Estatal de Elecciones. Las cosas suceden rápidamente después de que cierran las urnas. Debido a que las boletas han estado llegando a las oficinas de los secretarios de los países durante semanas, y se procesan a medida que llegan, los resultados de una gran parte de la votación total se publican dentro de los 90 minutos posteriores al cierre de las urnas a las 7:00 p. m. hora local.

Aproximadamente dos tercios de los votantes de la Ciudad de Nueva York son demócratas. Los republicanos disfrutan de la ventaja en el registro de votantes en los condados del oeste y norte de Nueva York. Los republicanos también son competitivos en Long Island: alrededor del 30 % de los votantes del condado de Nassau son republicanos en comparación con el 40 % de los demócratas, mientras que el 31 % de los votantes del condado de Suffolk son republicanos en comparación con el 34 % de los demócratas.

Nueva Jersey tiene una combinación de votación anticipada por correo y en persona, junto con la votación del día de las elecciones en los lugares de votación. Los votantes pueden obtener una boleta por correo sin excusa y pueden votar depositando las boletas en los buzones, en el buzón o llevándolas en persona a la sede de su condado. La votación anticipada en persona se extiende desde el 29 de octubre hasta el 6 de noviembre. El bloque de votantes más grande de Nueva Jersey es el demócrata, seguido por los votantes no afiliados y luego los republicanos.

La mayoría de Connecticut vota el día de las elecciones. El Estado no permite la votación anticipada (aunque los votantes deben decidir este año si se convertirá en una opción en el futuro). En 2020, el Estado seguía contando votos dos días después del cierre de las urnas. Las áreas clave son Bridgeport, New Haven, Stamford y Hartford, las ciudades más grandes donde se encuentra la mayor parte de la población. Los candidatos demócratas para cargos estatales y federales normalmente han dominado en todo el estado.

¿Qué más debería saber?

P: ¿QUÉ HA CAMBIADO EN NY, NJ Y CT DESDE LAS ELECCIONES POR LA PANDEMIA DE 2020?

R: Una nueva ley aprobada en 2021 permite que la Junta Electoral comience a procesar las boletas por correo antes del día de las elecciones, aunque no puede comenzar a tabular los resultados hasta una hora antes del cierre de las urnas el día de las elecciones. Anteriormente, los votos en ausencia no se podían contar hasta siete días después de la noche de las elecciones. Las boletas por correo representaron el 21% de la votación de 2020 en Nueva York, pero este año será una porción mucho menor.

Nueva York perdió un escaño en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en la redistribución de distritos del Congreso. La Asamblea y el Senado de Nueva York también han sido objeto de redistribución de distritos. Las pérdidas de población en el norte del estado y las ganancias en el sur del estado pueden afectar el equilibrio de poder en las contiendas por distritos electorales y senado estatal. Se ordenó una mayor redistribución de distritos de la Asamblea estatal para 2024.

Nueva Jersey en 2020 envió boletas por correo a todos los votantes registrados, lo que resultó en una avalancha de boletas por correo que ralentizó el conteo de votos y el informe de resultados. El Estado no informó el total de votos hasta el 15 de noviembre. Nueva Jersey promulgó una medida de votación anticipada en persona en 2021, estableciendo un período de una semana de votación en persona que finaliza antes del día de las elecciones. El Estado también permitió que los funcionarios electorales comenzaran a contar las boletas por correo antes del día de las elecciones.

En Connecticut, a principios de este año, Lamont promulgó una ley que incluye el término amplio de "enfermedad" como una excusa válida para solicitar una boleta de voto en ausencia, alineando la ley estatal con el lenguaje existente en la constitución del estado. La excusa de “enfermedad” se aplicaría a la salud del votante individual o a la salud de otra persona, como un pariente enfermo.

P: ¿CUÁNTO TIEMPO TOMA EL CONTEO EN NY Y NJ?

R: Se espera que los primeros informes de los resultados de la votación de la Ciudad de Nueva York se reciban a las 9:05 p. m. ET. Esperamos que los resultados del resto del Estado comiencen a llegar en unos 20 minutos más tarde. Es probable que estos totales de votación anticipada reflejen las boletas anticipadas y por correo. Las devoluciones seguirán llegando durante las próximas horas.

Para Nueva Jersey, es difícil decirlo porque 2020 fue una elección anormal. Debido al COVID-19, el gobernador y la Legislatura optaron por enviar boletas por correo a todos los votantes. Luego, los legisladores cambiaron la ley de votación para permitir la votación anticipada en persona en 2021. Las elecciones de este año verán una combinación de votación por correo, anticipada en persona y el día de las elecciones.

P: ¿CUÁLES SON LOS ERRORES DE LAS DEVOLUCIONES ANTICIPADAS?

R: Las nuevas reglas electorales que permiten una tabulación más rápida de las boletas por correo tendrán un gran impacto en los resultados anticipados. Los primeros votos probablemente serán un informe de boletas anticipadas y por correo. Al igual que con otras contiendas recientes, el uso de boletas por correo ha mostrado una división partidista, y los demócratas son mucho más propensos a usar boletas por correo que los republicanos. Esto significa que los primeros resultados pueden estar sesgados hacia un partido u otro según los tipos de votos informados.

P: ¿QUÉ SUCEDE DESPUÉS DEL MARTES?

R: La ley de Nueva York prevé recuentos obligatorios si el margen de victoria es de 20 votos o menos, es inferior al 0.5 % o, en una contienda en la que se emiten más de 1 millón de votos, es inferior a 5,000 votos. Esto ocurriría después de la revisión estatutaria del estado.

Para Nueva Jersey, no hay un recuento automático y los candidatos tendrían que financiar el costo de uno si lo buscaran. Los recuentos no son una característica habitual. En Connecticut, la ley prevé recuentos obligatorios para las contiendas en las que la ventaja es inferior a la mitad del 1% del voto total pero no superior a 1000 votos.