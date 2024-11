Kamala Harris concede la victoria a Donald Trump, según asesor de la vicepresidenta

Lo que debes saber El republicano Donald Trump fue elegido el miércoles como el 47º presidente de los Estados Unidos, según proyecta NBC News, un regreso extraordinario para un expresidente que se negó a aceptar la derrota hace cuatro años, desató una violenta insurrección en el Capitolio de los Estados Unidos, fue declarado culpable de delitos graves y sobrevivió a dos intentos de asesinato.

NUEVA YORK -- El republicano Donald Trump fue elegido el miércoles como el 47º presidente de los Estados Unidos, según proyecta NBC News, un regreso extraordinario para un expresidente que se negó a aceptar la derrota hace cuatro años, desató una violenta insurrección en el Capitolio de los Estados Unidos, fue declarado culpable de delitos graves y sobrevivió a dos intentos de asesinato.

Con una victoria en Wisconsin, Trump obtuvo los 270 votos electorales necesarios para hacerse con la presidencia. NBC News hizo la llamada alrededor de las 5:30 a.m. del miércoles. A las 6:15 a. m., Kamala Harris aún no había concedido. No obstante, esto cambió la tarde del miércoles.

La vicepresidente Harris llamó al presidente electo Trump para felicitarlo por ganar las elecciones presidenciales de 2024, según indicó un alto asesor de Harris.

Harris discutió la importancia de una transferencia pacífica del poder y de ser presidente para todos los estadounidenses, dijo el asistente.

Otros dos asistentes de Harris también dijeron que Harris pasó la mañana y la tarde trabajando en su discurso de concesión que pronunciará esta tarde a las 4 pm en Howard.

Howard había servido como su sede la noche de las elecciones, donde Harris esperaba pronunciar un discurso de victoria el martes por la noche. Pero a medida que se acercaba la medianoche en la costa este y los resultados electorales mostraban victorias de Trump, los vítores se callaron y la campaña de Harris apagó sus transmisiones proyectadas de CNN.

Uno de esos asistentes dijo que el equipo de Harris hasta hoy había dedicado muy poco tiempo a trabajar en una concesión o un discurso de victoria. En cambio, el equipo de Harris había dedicado la mayor parte de su tiempo a crear un discurso que le dijera a la gente que "esperara" porque esperaban que los resultados de la carrera fueran inciertos en este momento de la semana.

"Todavía tenemos votos por contar. Todavía tenemos estados que aún no han sido convocados. Continuaremos durante la noche para tratar de asegurarnos de que cada voto sea contado, que cada voz haya hablado", dijo el copresidente de la campaña, Cedric Richmond, el martes por la noche. "Así que no tendrán noticias de la vicepresidenta esta noche. Pero tendrán noticias de ella mañana, porque volverá aquí mañana para dirigirse no sólo a la familia HU, no sólo a sus partidarios, sino a la nación".

Los republicanos recuperaron el control del Senado y obtuvieron escaños en Virginia Occidental y Ohio. Las principales elecciones para la Cámara de Representantes se concentran en Nueva York y California, donde los demócratas están tratando de recuperar algunos de los aproximadamente 10 escaños donde los republicanos han logrado avances sorprendentes en los últimos años.