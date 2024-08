Decanos de Columbia dimiten tras intercambiar textos despectivos en reunión sobre antisemitismo

NUEVA YORK -- Tres decanos de la Universidad de Columbia dimitieron tras intercambiar mensajes de texto despectivos durante una discusión en el campus sobre la vida judía y el antisemitismo, confirmó la escuela el jueves.

Las dimisiones se producen un mes después de que Columbia dijera que había destituido a los administradores de sus puestos y los mantendría en licencia indefinida. La presidenta de la universidad, Minouche Shafik, dijo en una carta del 8 de julio a la comunidad escolar que los mensajes eran poco profesionales y "tocaban de forma inquietante antiguos tropos antisemitas".

"Ya sea que se haya pretendido así o no, estos sentimientos son inaceptables y profundamente perturbadores", escribió Shafik.

Los decanos fueron suspendidos por primera vez después de que un medio de comunicación conservador publicara imágenes de lo que dijo eran mensajes de texto que intercambiaron mientras asistían a un panel de discusión el 31 de mayo titulado “La vida judía en el campus: pasado, presente y futuro”.

Columbia no los identificó, pero sus nombres circularon ampliamente en los informes de los medios.

El panel se llevó a cabo en un evento anual de exalumnos un mes después de que los líderes de la universidad llamaran a la policía para despejar a los manifestantes propalestinos de un edificio administrativo ocupado y desmantelar un campamento de tiendas de campaña que había amenazado con interrumpir las ceremonias de graduación.

El Washington Free Beacon obtuvo algunos de los mensajes privados a través de alguien que asistió al evento y tomó fotografías de los teléfonos de uno de los decanos.

Algunos incluían comentarios sarcásticos sobre personas de la comunidad universitaria. Uno sugirió que un panelista que estaba hablando sobre el antisemitismo planeaba usarlo como una oportunidad para recaudar fondos. Otro menospreció el ensayo de un rabino del campus sobre el antisemitismo.

Los administradores no han hecho comentarios públicos desde que se hizo público su intercambio en junio. Dos de ellos —Cristen Kromm, exdecana de vida estudiantil de pregrado, y Matthew Patashnick, exdecano asociado de apoyo a estudiantes y familias— no respondieron de inmediato a los mensajes telefónicos en los que se les solicitaban comentarios. La tercera, Susan Chang-Kim, no pudo ser contactada de inmediato.

El Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes ha publicado desde entonces algunos de los mensajes.

Shafik ha prometido lanzar un “vigoroso programa de capacitación sobre antisemitismo y antidiscriminación para profesores y personal” en otoño, así como capacitación relacionada para estudiantes.