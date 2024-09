Cooper Union, universidad privada de NYC, ofrece matrícula gratuita para estudiantes de último año

NUEVA YORK -- Los estudiantes de Cooper Union College, que se preparan para su primer día de clases, deben sentirse un poco más livianos al saber que no tendrán una deuda enorme por préstamos estudiantiles cuando se gradúen.

La universidad privada ubicada en el Bajo Manhattan anunció el martes que los estudiantes de último año de Cooper Union for the Advancement of Science and Art no tendrán que pagar la matrícula durante los próximos cuatro años. Todos los pagos ya realizados para el semestre de otoño de 2024 serán reembolsados, dijo la escuela, y agregó que los estudiantes de primero, segundo y tercer año recibirán becas completas en su último año.

"Gracias a la generosidad de tres extraordinarios donantes exalumnos, estamos eliminando una importante carga financiera para nuestras clases de graduados y reafirmando los ideales que han sido fundamentales para esta institución desde que Peter Cooper abrió sus puertas en 1859", dijo la presidenta Laura Sparks en el anuncio.

La matrícula gratuita fue posible gracias a millones de donaciones de los exalumnos George Reeves y John Manuck, junto con su pareja y esposa Ross Wisnewski y Mary Manuck, así como de un donante anónimo, dijo la escuela.

Forma parte del plan a largo plazo de Cooper Union de ofrecer becas completas a todos los estudiantes de grado para el año académico 2028-29, en consonancia con la visión de su fundador.

La escuela, fundada en 1859 por Peter Cooper, solía ofrecer cursos gratuitos de ciencias, ingeniería y arte. La matrícula actual por año es de aproximadamente $44,550, la mitad de los cuales está cubierta por la escuela, según su sitio web.