Metro de la línea A hacia Rockaways en NYC cierra por reparaciones: lo que debes saber

NUEVA YORK -- A partir de este viernes 17 de enero y por cuatro meses los usuarios del tren de la línea A en la Ciudad de Nueva York, que presta servicio entre Howard Beach y Rockaway Peninsula, no podrán tomar este tren.

¿La razón? Desde esta fecha hasta mayo esta linea del subway estará cerrada para trabajos de reparación debido a los graves daños que todavía se encuentran después de la supertormenta Sandy. Esto ayudará a reforzar la infraestructura en previsión a futuras tormentas.

"New York City Transit está preparada para llevar a los pasajeros de Rockaway a donde necesiten ir con un mensaje claro, un servicio de autobús sólido y lanzaderas sin costo de pasaje", dijo Hugo Zamora, director de servicios de Rockaways. "Y los pasajeros pueden confiar en que seguiré concentrado en brindar un servicio alternativo confiable con el que puedan contar durante todo este proyecto".

A continuación te explicamos lo que debes saber y las opciones de transporte durante estos meses.

Por cuánto tiempo no habrá servicio en esta línea y que abarca

Durante aproximadamente cuatro meses, a partir del 17 de enero, los trenes no circularán entre Howard Beach–JFK Airport, Far Rockaway–Mott Av y Rockaway Park–Beach 116 St. Además, los trenes Rockaway Park Shuttle no circularán hacia ni desde Broad Channel.

Cuáles son los cambios en el servicio

Cambios en el servicio de fin de semana, del 17 al 20 de enero de 2025: (Durante el fin de semana del 17 al 20 de enero, habrá autobuses lanzadera gratuitos en todas las estaciones de la península. Haga clic aquí para obtener más detalles).

Desde las 11:30 p. m. del viernes 17 de enero hasta las 5 a. m. del lunes 20 de enero:

Los trenes de la línea A no circularán entre Howard Beach-JFK Airport y Far Rockaway-Mott Av.

Los trenes de la línea A circularán entre Inwood-207 St y Ozone Park-Lefferts Blvd o Howard Beach-JFK Airport.

Los trenes lanzadera S de Rockaway Park no circularán.

Para el servicio hacia/desde las estaciones afectadas, tome los autobuses lanzadera gratuitos, que circularán en tres rutas: Q97, sin escalas entre Howard Beach-JFK Airport y Far Rockaway-Mott Av. Q98, entre Howard Beach-JFK Airport y Far Rockaway-Mott Av, con todas las paradas del A en Broad Channel, Beach 90 St, Beach 67 St, Beach 60 St, Beach 44 St, Beach 36 St y Beach 25 St. Q121, entre Howard Beach-JFK Airport y Rockaway Park-Beach 116 St, con parada en Broad Channel, Beach 98 St y Beach 105 St.



Cambios en el servicio a partir del 20 de enero de 2025

Desde las 5 a. m. del lunes 20 de enero de 2025 hasta mayo de 2025:

Los trenes de la línea A no circularán entre Howard Beach-JFK Airport y Far Rockaway-Mott Av o Rockaway Park-Beach 116 St. Los trenes de la línea A circularán entre Inwood-207 St y Ozone Park-Lefferts Blvd o Howard Beach-JFK Airport.

Los trenes de Rockaway Park Shuttle S no circularán desde/hacia Broad Channel.

¿Qué alternativas tengo de transporte público mientras hacer las reparaciones de la línea A del subway?

NOTA: A partir del lunes 20 de enero, funcionará un tren lanzadera sin tarifa que prestará servicio a todas las estaciones de la península entre Far Rockaway y Rockaway Park durante la interrupción del servicio. Más información aquí.

Autobús

Durante este período, los pasajeros podrán disfrutar de un servicio de autobús gratuito a lo largo de dos rutas:

El Q97 circulará sin escalas entre Howard Beach y Far Rockaway a través de Nassau Expressway.

El Q109 circulará desde Howard Beach hasta Beach 67 St a través de Broad Channel y Beach 90 St.

También hay alternativas de autobús adicionales. Las tarifas de autobús local regular de $2.90 y autobús exprés de $7 se aplican a estos autobuses:

Algunos autobuses exprés QM15 se extenderán hasta Arverne y harán paradas en el QM17 más allá de su terminal habitual en Howard Beach. El QM15 seguirá haciendo todas las paradas habituales en Queens y Manhattan.

Los autobuses exprés QM16 (oeste de Rockaway/Broad Channel) y QM17 (este de Rockaway/Broad Channel) agregarán un viaje de ida y vuelta cada uno durante este período.

Q52-SBS/Q53-SBS, conectando con Rockaway Blvd, Woodhaven Blvd y Woodhaven Blvd.

Q35, conectando con Flatbush Av-Brooklyn College.

LIRR

LIRR ofrecerá grandes descuentos para los viajes en la estación Far Rockaway en el ramal Far Rockaway, lo que eleva el costo de un viaje a $2.75, menos que el costo de un viaje en metro. Se recuerda a los clientes que el ramal Far Rockaway ofrece conexiones a Atlantic Terminal, Penn Station y Grand Central Madison.

Durante este cambio de servicio, la tarifa del boleto Far Rockaway de LIRR se ha reducido a $2.75 por trayecto. El boleto Far Rockaway es válido para viajar entre Far Rockaway y otras estaciones de LIRR en la ciudad de Nueva York.

El boleto Far Rockaway solo se puede comprar en la estación Far Rockaway o en la aplicación TrainTime si compartes tu ubicación con la aplicación para confirmar que estás cerca de la estación.

Si regresas el mismo día, asegúrate de comprar un boleto de ida y vuelta en la estación Far Rockaway, ya que el boleto Far Rockaway no se puede comprar en otras estaciones.

NYC Ferry

El servicio de ferry de Nueva York circula entre Beach 108 St y Pier 11/Wall St.

¿Por qué están haciendo estas reparaciones?

La línea Rockaway, que transporta el tren y el Rockaway Park Shuttle y sirve como un enlace vital entre la península de Rockaway y el resto de la Ciudad de Nueva York, sufrió daños grandes después de la supertormenta Sandy. Las reparaciones de emergencia restablecieron el servicio siete meses después de la tormenta. Sin embargo, los viaductos y el puente que transportan trenes a través del Broad Channel necesitan mejoras importantes para ayudar a proteger la línea de futuras tormentas y garantizar un servicio confiable para más de 9,000 pasajeros diarios.