Nuevo video muestra momento en que camión explota tras accidente en la Ruta 3 en Nueva Jersey

NUEVA JERSEY -- Nuevo video que muestra el momento en que un camión con remolque que transportaba químicos explota tras estrellarse contra un muro en una carretera de Nueva Jersey, mientras continúa la investigación sobre lo sucedido.

Todos los carriles de la Ruta 3 en Clifton reabrieron el martes, un día después de que un gran camión explotara en un incendio que dejó al conductor muerto y la carretera cerrada durante horas.

El incendio ocurrió poco después de las 9 a.m. del lunes en los carriles en dirección este entre East Valley Road y Grove Street. Cuando los agentes de policía acudieron al lugar, presenciaron explosiones adicionales. Un video grabado con un teléfono celular capturó la asombrosa explosión en la carretera, en la que un bombero pareció acercarse a pocos metros de un barril en llamas que salió volando por los aires.

El camión comercial fue atropellado por un autobús de cercanías, se estrelló contra el muro de contención y explotó, según los bomberos presentes en el lugar. El camión pareció causar daños importantes a la pared de sonido al costado de la carretera y terminó con escombros en la parte trasera de una casa en Normandy Road.

Los fiscales del condado informaron que un hombre de 55 años de Linden que estaba al volante en el momento del accidente murió. No se reportaron otras lesiones.

La causa del accidente aún no se ha determinado y no se han publicado más detalles, ya que la investigación está en curso. Los vecinos creían que se podrían haber perdido más vidas si no hubiera sido por el lugar del accidente.

La compañía de transporte dijo en un comunicado el martes que el camión estaba cargado con materiales inflamables, corrosivos y no tóxicos. El camión tenía carteles que decían que transportaba un químico explosivo. Como resultado, algunos de los materiales del interior se derramaron, pero fueron atendidos por los servicios de emergencia.

El Departamento de Protección Ambiental del estado confirmó que parte del combustible "y otros líquidos" habían llegado a un drenaje pluvial cercano, pero dijo que no había preocupaciones sobre posibles contaminantes del aire.

Al menos tres casas cercanas fueron evacuadas como medida de precaución, según funcionarios de gestión de emergencias de Clifton.

Más adelante se realizará un reemplazo permanente de la pared acústica dañada, dijo el DOT.