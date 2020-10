Arrestan a hombre de NJ por amenazar a un juez por demoras en su caso: autoridades federales

NUEVA JERSEY - Las autoridades federales arrestaron a un hombre de Nueva Jersey el fin de semana por amenazar la vida de un juez federal en funciones porque, según él, la demora en su caso era "inaceptable", dicen los fiscales.

William Kaetz, un hombre de Paramus de 56 años, está acusado de obtener la dirección de la casa del juez y de realizar llamadas telefónicas, enviar correos electrónicos y correos de postal para comunicarse y amenazar al juez, según muestran documentos judiciales. Kaetz admitió haber pagado un "servicio basado en Internet" para obtener la dirección de la casa del juez, dijo a los funcionarios federales.

Las presuntas comunicaciones publicadas por William Kaetz contenían lenguaje amenazante, específicamente llamando al juez un "traidor" y que "los traidores tienen una sentencia de muerte", muestran los documentos.

El FBI documentó el contacto el 24 de septiembre, cuando Kaetz envió un correo postal a la casa del juez que adjuntaba un documento solicitando que el juez acelerara su caso, dicen los investigadores. En una entrevista más tarde ese día, Kaetz dijo que sentía que el juez "había tardado demasiado en su caso" y creía que la demora era inaceptable.

Casi una semana después, el 30 de septiembre, se informó a los investigadores que Kaetz dejó un mensaje de voz el 18 de septiembre al juez diciendo que no estaría "sentado" esperando hasta un año por otra mala decisión. En el mensaje de voz de 72 segundos, Kaetz dijo que quería que el juez dejara el cargo y "no aceptaría un no por respuesta", dicen los investigadores.

Luego, el domingo, Kaetz envió un correo electrónico a los alguaciles estadounidenses y a la cuenta de correo electrónico personal del juez, dicen los investigadores. En el correo electrónico, dicen que Kaetz advirtió que la dirección del juez "será de conocimiento público muy pronto y Dios sabe quién tiene una queja y qué pasará después de eso". También fue en este correo electrónico que Kaetz describe al juez como un "traidor, uno con el que hay que hablar".

Kaetz fue arrestado por las autoridades ese mismo día y acusado de "hacer una comunicación interestatal que contenía una amenaza de herir a una persona y de amenazar con agredir y asesinar a un juez federal".

Si es declarado culpable del presunto delito de amenazar a un juez federal, Kaetz enfrenta hasta 10 años de prisión y una multa de 250,000 dólares.

Los fiscales dicen que Kaetz tenía previsto comparecer por primera vez en la corte el lunes por la tarde. La información de contacto de su abogado no se conoció de inmediato.