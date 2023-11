Acusan al alcalde de NYC Eric Adams de agresión sexual y discriminación desde 1993 en demanda civil

NUEVA YORK -- El alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, ha sido nombrado acusado en una demanda civil, según revelan documentos presentados ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York.

La demanda, presentada por una mujer que dice haber trabajado con el demócrata como empleada de la ciudad hace tres décadas, alega cargos graves que incluyen agresión sexual, agresión y discriminación laboral basada en el género, además de acusaciones de represalias y la creación de una ambiente de trabajo hostil. La presentación no entró en detalles sobre las acusaciones y nuestra cadena hermana NBC New York no nombra a la mujer debido a la naturaleza de las acusaciones y porque ella no se ha presentado públicamente.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

En la presentación, el demandante solicita una indemnización por un total de 5 millones de dólares, así como honorarios de abogados e intereses. La denuncia hace referencia a violaciones de múltiples marcos legales, incluida la Ley de Derechos Humanos del Estado de Nueva York, la Ley de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York y la Ley de Protección a Víctimas de Violencia Motivada por Género.

En respuesta a las acusaciones, un portavoz del Ayuntamiento le dijo a nuestra cadena hermana NBC New York que el alcalde no sabe quién es el demandante.

“Si alguna vez se conocieron, él no lo recuerda. Pero él nunca haría nada para dañar físicamente a otra persona y niega enérgicamente tal afirmación", dijo el portavoz.

Las acusaciones, que supuestamente se remontan a 1993, recién ahora han salido a la luz públicamente debido a la ventana proporcionada por la Ley de Sobrevivientes Adultos del estado que vence el viernes 24 de noviembre. Esta ley firmada por la gobernadora Kathy Hochul el año pasado permite a las personas presentar reclamaciones. de agresión sexual que ocurrió cuando tenían 18 años o más, incluso si el plazo de prescripción ha expirado.