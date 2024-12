Policía: Mujer muere en accidente de Navidad en Queens tras ser atropellada por dos autos

NUEVA YORK -- El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York está buscando al conductor que atropelló a una mujer con su auto en Queens antes de abandonar el lugar en Navidad, dijo la policía.

La víctima, de 45 años, fue atropellada por primera vez alrededor de las 11:30 p.m. del miércoles por un vehículo desconocido, pero antes de que llegaran los servicios de emergencia, fue atropellada nuevamente por un Ford Expedition, según la policía.

La víctima, identificada por la policía como Atonia Freycinet, fue trasladada a un hospital local en estado crítico, pero no sobrevivió, dijo el NYPD.

El incidente ocurrió en la intersección de la calle 158 y la avenida 111 en el sur de Jamaica.

El vehículo original involucrado no se detuvo, dijo la policía.

El segundo vehículo, conducido por un hombre de 64 años, no se detuvo, pero la policía dijo que pudieron localizarlo. Cuando los oficiales hablaron con el hombre, dijo que no sabía que había atropellado a alguien. No se presentaron cargos en su contra.

La investigación para encontrar al conductor y al vehículo está en curso.