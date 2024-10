Estos son los 25 mejores hoteles de la Ciudad de Nueva York, según lectores de Condé Nast Traveler

NUEVA YORK -- Condé Nast Traveler ha publicado los hoteles ganadores de la 37.ª edición de la encuesta anual Readers' Choice Awards, que incluye una lista de los 25 mejores hoteles de los cinco condados de la Ciudad de Nueva York.

El Ritz-Carlton New York, NoMad, de dos años de antigüedad, se llevó el primer puesto en la Ciudad de Nueva York, seguido de The Carlyle, The Ritz-Carlton New York en Central Park, The Mark y el Four Seasons Hotel New York Downtown.

En la lista global de los mejores hoteles del mundo, los lectores de Condé Nast Traveler seleccionaron a The Lodge at Bodega Bay en California como el mejor hotel del mundo.

Aquí está la lista de los 25 mejores hoteles de la Ciudad de Nueva York en los últimos premios Readers' Choice Awards de Condé Nast Traveler:

The Ritz-Carlton New York, NoMad The Carlyle, A Rosewood Hotel The Ritz-Carlton New York, Central Park The Mark Four Seasons Hotel New York Downtown Fouquet's New York The Chatwal, New York City Trump International Hotel & Tower New York Park Hyatt New York Andaz 5th Avenue Thompson Central Park New York Virgin Hotels New York City The Firfth Avenue Hotel Aman New York The Lowell Baccarat Hotel New York InterContinental New York Barclay The St. Regis New York Equinox Hotel New York Gansevoort Meatpacking Mandarin Oriental, New York Westin New York Grand Central The Plaza Moxy NYC Chelsa The Knickerbocker Hotel