NYPD: Acusan a mujer de agresión por crimen de odio luego de arrojarle café a un hombre en Brooklyn

NUEVA YORK -- La policía está investigando un presunto ataque por crimen de odio en un parque infantil de Brooklyn, donde un padre dijo que una mujer les lanzó declaraciones anteislámicas, seguidas de café caliente, a él y a su hijo.

Ashish Prashar, de 40 años, dijo que estaba en Edmonds Playground en DeKalb Avenue el lunes por la tarde con su hijo de 18 meses cuando su hijo se acercó a un niño que jugaba baloncesto.

Prashar dijo que una mujer se le acercó y le preguntó si apoyaba a Hamás.

"Ella dice 'eres un terrorista'", dijo Prashar.

Prashar, activista político y escritor, llevaba un pañuelo árabe de Keffiyeh en su viaje diario al parque. Dijo que recibió el pañuelo como regalo hace una década mientras trabajaba en Cisjordania bajo el entonces primer ministro británico Tony Blair.

"Fue un regalo que me hizo un cristiano-palestino", dijo Prashar.

Prashar, que es de ascendencia india, dijo que la mujer le arrojó su teléfono y luego café caliente hacia él y su hijo pequeño.

"Cuando me volví, me arrojó café caliente en la cara, que si no lo hubiera dejado en el suelo le habría quemado la cara", dijo.

La Policía de Nueva York dijo el viernes que está investigando el caso como un asalto por delito de odio y que está siendo investigado por el Grupo de Trabajo sobre Crímenes de Odio de la Policía de Nueva York. La policía dijo que desconocen la identidad de la mujer pero la están buscando en relación con el incidente.

Nuestra cadena hermana NBC New York inicialmente mostró una foto de la mujer de Prashar, pero su rostro estaba borroso. Desde entonces, la policía publicó una foto y un video de la mujer pidiendo ayuda del público para encontrarla.

Prashar no resultó herido durante el incidente, dijo la policía. Prashar dijo que la mujer se fue cuando un transeúnte intervino para ayudar. Dijo que la próxima vez que venga al parque, planea regresar con amigos.

No es la única persona de ascendencia india que ha sido atacada desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás. La comunidad sikh dijo que regularmente se les llama "terroristas". A un estudiante le arrancaron el turbante de la cabeza y un conductor anciano fue asesinado a golpes en lo que se ha considerado un crimen de odio.

"Esto es nuevamente después del 11 de septiembre", dijo Prashar. "Como si cada persona de color ahora fuera un objetivo. Hemos sido completamente deshumanizados por nuestro presidente y nuestras instituciones".

Prashar alguna vez hizo campaña para el presidente Biden, pero culpa a la retórica que, según él, lo pone a él y a otros en peligro.

"Ningún padre debería sentirse inseguro al llevar a su hijo a un parque infantil porque alguien decide que es menos que humano", dijo.