Siete personas enfrentan cargos por ataque a policías en Times Square

NUEVA YORK -- Siete personas han sido acusadas de delitos graves y otros cargos en relación con la agresión del mes pasado contra agentes de policía en Times Square, anunció el jueves el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg.

Su oficina presentó el caso ante un gran jurado esta semana en medio de una creciente presión por su decisión de no solicitar la libertad bajo fianza para cinco de los seis sospechosos detenidos. Los altos funcionarios de la policía y el sindicato, así como la oficina de la gobernadora, argumentaron que las personas que atacan a los agentes de la Policía de Nueva York deberían enfrentar consecuencias inmediatas más duras que una cita posterior en la corte.

Por su parte, Bragg dijo que había una gran confusión en torno a la identidad de los hombres, un grupo de los cuales se ve en imágenes de vigilancia borrosas descendiendo sobre los dos oficiales frente a un refugio de la calle 42.

El alcalde Eric Adams, presente en la conferencia de prensa, respaldó el enfoque cauteloso de Bragg, dijo a los periodistas.

Cinco de esos 7 fueron arrestados la semana pasada, Darwin Andrés Gómez-Izquiel, Wilson juarez, Kelvin Servita Arocha, Yorman Reveron y Yohenry Brito. Además, se han acusado formalmente a dos personas más, pero no han sido detenidas y sus nombres permanecen sellados hasta que sean procesados ante la Corte Suprema.

“La agresión a nuestros agentes de policía en Times Square me indignó y me asqueó. No toleramos en absoluto este comportamiento despreciable. Nuestra investigación conjunta con la Policía de Nueva York nos ayudó a determinar los supuestos roles de nuevos individuos involucrados, incluidos algunos que están acusados de haber cometido la conducta más violenta y aún no han sido detenidos”, dijo el Fiscal de Distrito Bragg. “La naturaleza exhaustiva de nuestra investigación conjunta refleja la máxima seriedad con la que estamos tratando este incidente: la rendición de cuentas, la justicia y la seguridad pública sólo se obtienen acusando a las personas adecuadas de la conducta correcta”.

El fiscal pidió al público que comparta cualquier información sobre estas personas llamando a la Oficina al 212-335-9040.

"Estas acusaciones no significarán nada a menos que estos individuos se presenten en un tribunal de Manhattan", añadió el presidente de la PBA, Patrick Hendry. "Algunos de ellos podrían estar a miles de kilómetros de distancia en este momento. Los agentes de policía de la Ciudad de Nueva York detendrán a aquellos que no se presenten, pero no deberíamos tener que hacerlo. Deberían estar en la cárcel. No lo llamaremos justicia hasta que no lo hagan. están todos tras las rejas."

Los sospechosos deberán comparecer ante el tribunal el próximo mes.

DATOS MÁS RECIENTES

Según documentos judiciales y declaraciones hechas en el expediente, aproximadamente a las 8:30 p.m. del 27 de enero cerca de 220 West 42nd Street, dos agentes de policía ordenaron a los acusados que se trasladaran a West 41st Street. Finalmente, un oficial agarró a Brito quien presuntamente lo empujó contra un edificio. Este luego habría intentado escapar y luchó contra los oficiales mientras estaba retenido en el suelo. Fue arrestado el 31 de enero y está detenido bajo fianza desde el 1 de febrero.

Los primeros cuatro individuos arrestados esa noche fueron Gómez-Izquiel, Juarez, Arocha y Reveron. De esos cuatro, Gómez está acusado de presuntamente agarrar a un oficial y patear al otro una vez. Reveron de presuntamente agarrar, tirar y arrojar a los dos agentes al suelo. Por su parte, Arocha presuntamente pateó una radio de la policía y Juárez supuestamente observó desde la distancia, antes de finalmente darle su chaqueta gris a Brito.

Por otro lado, a principios de esta semana, funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos emitieron un comunicado diciendo que detuvieron a cuatro hombres en Arizona, que habrían sido los 4 anteriores. Sin embargo, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Nueva York insistieron en que los hombres detenidos no tenían ninguna conexión con su caso. Los hombres no estaban vinculados con Times Square, dijo Bragg en un comunicado, un punto que nuevamente recalcó en la rueda de prensa del jueves.

La policía cree que hasta 13 personas pueden haber estado involucradas en el ataque de enero.

Hace un día, la policía de Nueva York publicó imágenes de dos hombres más que dicen estar buscando en el caso.

Manhattan District Attorney's Office

Los hombres, que aún no están identificados, son visibles en un video atacando a los oficiales, dijeron las autoridades. Se ve a un hombre pateando a un oficial varias veces, mientras que al otro se lo ve pateando a un oficial y luego cayendo, según los funcionarios.

Después de 10 días de analizar los videos hechos públicos después de la agresión, una fuente policial con conocimiento de la investigación dijo que en el caso de dos de los acusados y liberados, el video no los muestra haciendo ningún contacto con los agentes.

