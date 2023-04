NYPD: Niños gravemente maltratados sacados de un apartamento en El Bronx

NUEVA YORK -- Un hombre del Bronx de 34 años fue arrestado por una serie de cargos después de que dos niños, una niña de 14 años y un niño de 13 años, fueron encontrados gravemente magullados dentro de su apartamento a principios de esta semana, las autoridades decir.

Las circunstancias del caso, que se desarrolló en una casa de Burke Avenue en Lavonia, siguen bajo investigación. Vecinos y fiscales lo describen como muy perturbador.

Según la policía, los agentes de la Policía de Nueva York que respondieron a una llamada al 911 sobre algún tipo de disputa dentro del apartamento de Michael Ramos alrededor de las 7:30 a.m. del lunes descubrieron a los dos niños en malas condiciones. También encontraron un arma de fuego desfigurada.

Ramos está acusado de actuar de manera perjudicial para un niño, causar lesiones graves con un arma, comportamiento imprudente, posesión criminal de un arma y agresión. La información del abogado para él no estuvo clara de inmediato el jueves.

El estado de los niños tampoco quedó claro de inmediato el jueves. Una mujer que vive justo encima del apartamento de Ramos dice que los dos niños son autistas. Ella dice que el niño de 13 años fue a la escuela con su hijo.

La mujer dijo que nunca escuchó nada malo proveniente del departamento de Ramos hasta hace unos días, cuando notó una conmoción temprano en la mañana.

Otros vecinos dicen que no habían visto a los niños en el patio de recreo o incluso alrededor del edificio durante meses, por lo que pensaron que ya no vivían allí. Su madre adoptiva murió hace más de un año. Un vecino dijo que los agentes de cuidado de crianza hacían controles de rutina cuando la madre de crianza estaba viva. No está claro qué sucedió en ese sentido después de su muerte.

Una mujer que conoció a la madre adoptiva dijo que Ramos se sintió visiblemente frustrado cuando la gente le preguntó recientemente sobre los niños. Esa mujer dijo que Ramos le dijo a la gente que los niños se habían mudado a Puerto Rico con otros parientes.

La unidad de apartamentos donde vivían los niños mostraba signos de entrada forzada, posiblemente por actividad policial. También se había instalado una nueva cerradura en la puerta a partir del jueves.

La investigación está en curso.