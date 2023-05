Ahora puedes reportar estacionamiento en doble fila y carriles bloqueados en NYC gracias a nueva plataforma

What to Know El Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (o NYC DOT por sus siglas en inglés) ha lanzado una nueva plataforma web en la que los neoyorquinos pueden reportar áreas problemáticas en las que el estacionamiento en doble fila y los carriles bloqueados para bicicletas y autobuses ocurren con frecuencia debido a la carga y descarga de vehículos.

NUEVA YORK -- El Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (o NYC DOT por sus siglas en inglés) ha lanzado una nueva plataforma web en la que los neoyorquinos pueden reportar áreas problemáticas en las que el estacionamiento en doble fila y los carriles bloqueados para bicicletas y autobuses ocurren con frecuencia debido a la carga y descarga de vehículos.

Esta nueva plataforma permite a los usuarios colocar un pin en un mapa para identificar áreas problemáticas, así como agregar comentarios.

A partir de marzo de 2023, NYC DOT ha instalado más de 2,000 zonas de carga desde el 24 de diciembre de 2021 y agregará al menos 500 nuevas zonas de carga por año en 2023 y 2024 de forma continua.

“Queremos que los neoyorquinos nos ayuden a identificar el estacionamiento en doble fila y los carriles para bicicletas y autobuses bloqueados en toda nuestra ciudad”, dijo el comisionado del DOT de la ciudad, Ydanis Rodríguez, en un comunicado. “Nuestra nueva plataforma web permitirá a los neoyorquinos unirse a la conversación sobre dónde existen problemas y dónde podemos construir nuevas zonas de carga en los cinco condados”.

La plataforma no solo resultará potencialmente en zonas de carga adicionales, sino que también reducirá las condiciones peligrosas de la carretera.

“El estacionamiento en doble fila y los carriles bloqueados para bicicletas y autobuses ralentizan nuestra ciudad y crean peligros para nuestros peatones y ciclistas, pero utilizando estratégicamente los comentarios y datos de los consumidores en tiempo real, podemos crear una mayor eficiencia en las zonas de carga y mejorar la seguridad”, dijo el presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso. dicho.

La concejal de la ciudad de Nueva York, Amanda Farías, compartió el mismo sentimiento.

"El estacionamiento en doble fila es un problema crónico en toda nuestra ciudad, y es uno de los mayores problemas de calidad de vida que enfrenta mi distrito todos los días. No solo es ilegal estacionar su automóvil en doble fila, sino que también pone a otros en peligro cuando los vecinos no pueden cruzar el tráfico con seguridad, se suma congestión en nuestras calles, se bloquean los cruces y ciclovías, y los vehículos de emergencia no pueden atender a tiempo”, dijo Farías en un comunicado.

Para visitar la nueva plataforma NYC DOT, visite nyc.gov/LoadingFeedback o haz clic aquí.