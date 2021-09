Verás un cheque más grande si no recibiste pagos del Crédito por Hijos en julio y agosto

El Departamento del Tesoro anunció el miércoles que millones de familias estadounidenses comenzaron a recibir su pago por adelantado del Crédito Tributario por Hijos (CTC) del mes de septiembre.

La cifra de septiembre se suma a la de agosto y julio para aquellas familias que no recibieron los pagos después de que el IRS admitiera errores técnicos y de procesamiento para ciertos grupos. Las familias mixtas se vieron especialmente afectadas.

Las familias que no recibieron un pago de julio o agosto y reciben su primer pago mensual en septiembre, todavía recibirán su pago anticipado total para el año de hasta $1,800 por cada niño menor de 6 años y hasta $1,500 por cada niño de 6 a 17. Esto significa que el pago total se distribuirá en cuatro meses, en lugar de seis, lo que aumentará cada pago mensual. Para estas familias, cada pago es de hasta $450 por mes por cada niño menor de 6 años y hasta $375 por mes por cada niño de 6 a 17 años.

Este tercer lote de pagos mensuales anticipados, por un total de alrededor de $15 mil millones, llega a alrededor de 35 millones de familias en todo el país. La mayoría de los pagos llegarán mediante depósito directo.

Según el Plan de Rescate Estadounidense, la mayoría de las familias recibieron pagos con fechas de 15 de julio y 13 de agosto, junto con el pago de hoy 15 de septiembre.

Los siguientes pagos están programados para el 15 de octubre, el 15 de noviembre y el 15 de diciembre. Para estas familias, cada pago es de hasta $300 por mes por cada niño menor de 6 años y hasta $250 por mes por cada niño de 6 a 17 años.

AQUÍ HAY MÁS DETALLES ACERCA DE ESTOS PAGOS:

Las familias verán los pagos vía depósito directo en sus cuentas a partir del miércoles 15 de septiembre. Al igual que los pagos anteriores, la gran mayoría de las familias los recibirán mediante depósito directo.

Aquellos que reciben pagos con cheque, deben permitir tiempo adicional, hasta finales de septiembre, para la entrega por correo.

Aquellos que deseen recibir pagos futuros mediante depósito directo pueden realizar este cambio a través del Portal de Actualización del Crédito Tributario por Hijos disponible en IRS.gov. Para acceder al portal o para obtener una nueva guía paso a paso para usarlo, visita Pagos por Adelantado del Crédito Tributario por Hijos en 2021. Un cambio efectuado antes de las 11:59 p.m. hora del este el 4 de octubre se aplicará al pago de octubre.

Los pagos se destinaron a familias que presentaron una declaración de impuestos de 2019 o 2020. Las declaraciones procesadas hasta el 30 de agosto se reflejan en estos pagos. Esto incluye a las personas que normalmente no presentan una declaración, pero que durante el 2020 se inscribieron exitosamente para los Pagos de impacto económico mediante la herramienta Non-Filers del IRS en IRS.gov, o que en 2021 usaron exitosamente la herramienta Sign-Up para recibir el Crédito Tributario por Hijos anticipado, también disponible en IRS.gov.

Los pagos son automáticos. Además de presentar una declaración de impuestos, que podría incluir la presentación de una declaración simplificada mediante la herramienta Sign-Up, las familias no tienen que hacer nada si cumplen los criterios para recibir pagos mensuales.

TODAVÍA HAY TIEMPO PARA RECLAMAR EL CRÉDITO

No es demasiado tarde para que las familias que no han presentado una declaración de impuestos de 2020, incluidas aquellas que normalmente no están obligadas a hacerlo porque sus ingresos son demasiado bajos, se inscriban para recibir pagos anticipados del Crédito Tributario por Hijos. La mayoría de las familias de bajos ingresos pueden recibir estos pagos mensuales.

El IRS insta a las familias que normalmente no están obligadas a presentar una declaración de impuestos a explorar las herramientas disponibles en IRS.gov. Estas herramientas pueden ayudar a determinar si cumplen los criterios o a presentar una declaración de impuestos simplificada para inscribirse y recibir estos pagos, así como para ser considerados automáticamente para la tercera ronda de Pagos de Impacto Económico de hasta $1,400 por persona y para reclamar el Crédito de recuperación de reembolso, además incluyendo cualquiera de las dos primeras rondas de Pagos de Impacto Económico que quizá no recibieron. Las personas pueden obtener estos beneficios, incluso si no trabajan o no tienen ingresos.

Las familias pueden suspender los pagos en cualquier momento, incluso después de que comiencen. Pueden hacerlo mediante el uso del botón de cancelación de inscripción en el Portal de actualización del Crédito Tributario por Hijos. Las familias que tomen esta decisión obtendrán el pago como una suma global cuando presenten su declaración federal de impuestos de 2021 el próximo año. Para suspender todos los pagos a partir de octubre y durante el resto de 2021, deben darse de baja antes de las 11:59 p.m. hora del este el 4 de octubre de 2021.

Para las parejas casadas, cada cónyuge debe cancelar la inscripción por separado. Si cada uno elige darse de baja, no recibirán pagos mensuales. Si solo uno de los cónyuges se da de baja, seguirá recibiendo pagos mensuales, pero serán la mitad de la cantidad normal.

La función de cancelación de inscripción también puede ser útil para cualquier familia que ya no califique para el crédito o que crea que no calificará cuando presente su declaración de 2021 en 2022.

Eso podría suceder si, por ejemplo, otra persona, como un excónyuge o otro miembro de la familia, califica para reclamar a su hijo o hijos como dependientes en 2021.

Al mismo tiempo, el IRS también recordó a las familias que no reciben estos pagos, en especial a aquellas que reciben pocos o ningún ingreso, que la herramienta Non-filer Sign-up del IRS permanece disponible para usar hasta el 15 de octubre.

Los enlaces a estas herramientas, una guía paso a paso para usar la herramienta Sign-Up para los que no presentan declaraciones, respuestas a las preguntas frecuentes y otros recursos útiles están disponibles en la página especial de los pagos por adelantado del Crédito tributario por hijos de 2021 del IRS.