Universidad de Monmouth en NJ retrasa el comienzo de clases luego de cierre y una “emergencia”

NUEVA JERSEY -- La Universidad de Monmouth, ubicada en West Long Branch en Nueva Jersey, abrirá el campus más tarde de lo habitual luego de un cierre y una "emergencia", anunció la universidad en las redes sociales.

Esto luego de que la institución recibió informes el martes a la medianoche que "indicaban que los estudiantes y profesores habían recibido un correo electrónico de un individuo que alegaba que estaba armado y escondido en el campus, donde también se había colocado un dispositivo peligroso", dijo la Fiscalía del condado de Monmout.

Sin embargo, luego de que las autoridades iniciaron una búsqueda en los edificios de la Universidad determinaron en su investigación preliminar que NO había ningún indicio de validez sobre las afirmaciones descritas en el correo electrónico enviado a los estudiantes y profesores.

La escuela abrirá el campus el martes a las 10 a. m. las clases comenzarán a las 11 a. m. debido a que luego de que recibieron el correo se emitió una orden de cierre y se ordenó a las personas que se encontraban en el campus en ese momento que se refugiaran en el lugar. Ante esto, se activó el Equipo de Respuesta a Emergencias del Condado de Monmouth (MOCERT) y miembros de la Oficina del Fiscal, la Fuerza de Despliegue Rápido (RDF) del Condado de Monmouth, la Oficina del Sheriff del Condado de Monmouth y Asbury Park, Deal, Long Branch, Manasquan, Marlboro, Ocean. Los departamentos de policía de Township y West Long Branch acudieron al lugar para ayudar.

Alrededor de la 1:30 a. m. del martes, la universidad publicó una alerta que decía: "Hay una emergencia en la Universidad de Monmouth. Hay un bloqueo vigente. Esto no es un simulacro. Cierre y trabe todas las puertas y espere más instrucciones".

