¿Tienes dificultad para pagar el agua en NJ? Abren solicitud para ayudar a pagar facturas atrasadas

El Departamento de Asuntos Comunitarios de Nueva Jersey, (DCA, por sus siglas en inglés), anunció el miércoles que ya está abierto el período de solicitud para el Programa de Asistencia de Agua para Hogares de Bajos Ingresos (LIHWAP).

El programa brindará asistencia financiera a hogares de bajos ingresos para reducir los saldos que tienen en sus facturas residenciales de agua y alcantarillado.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

¡EVITE EL CORTE DE AGUA! Esta abierto el plazo para presentar solicitudes al Programa de Asistencia de Agua para Hogares de Bajos Ingresos. Asistencia a hogares de bajos ingresos para reducir saldos en facturas de agua y alcantarillado. Más información: https://t.co/MDZJl5H01f pic.twitter.com/bG25uCTHG9 — NJ Department of Community Affairs (@NJDCA) March 2, 2022

“El gobernador Murphy y yo instamos a las personas que están atrasadas en sus facturas de agua y alcantarillado a que presenten su solicitud hoy mismo al Programa de Asistencia de Agua para Hogares de Bajos Ingresos para evitar que se desconecten sus servicios”, dijo la Vicegobernadora Sheila Y. Oliver, quien se desempeña como comisionada del DCA. “Entendemos que los tiempos continúan siendo difíciles para muchas familias y queremos ayudar a la mayor cantidad de personas posible a satisfacer necesidades básicas como los servicios de agua y alcantarillado”.

El programa LIHWAP, que está financiado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU., brindará beneficios directamente a las empresas de agua y aguas residuales, en nombre de los clientes residenciales. La ayuda puede utilizarse, por orden de prioridad, para:

Restaurar los servicios donde los servicios han sido cancelados y pagar las tarifas de reconexión y otros cargos acumulados debido a una desconexión.

Evitar la interrupción del servicio para aquellos clientes residenciales que están en peligro de desconexión (es decir, recibieron avisos de corte o tienen saldos vencidos) y ayudarlos a pagar las facturas en el futuro.

Apoyar a aquellos clientes domésticos que están al día en sus facturas, pero que podrían estar en peligro de atrasarse en un futuro próximo.

También se dará prioridad a las familias con personas mayores o discapacitadas y/o con niños menores de cinco años, independientemente de la categoría en la que se encuentren.

¿Cuáles con los requisitos?

Para calificar para la asistencia de LIHWAP, los solicitantes deben ser titulares de facturas de agua/aguas residuales que sean responsables de pagar sus facturas de agua y alcantarillado directamente a los proveedores.

Además, el ingreso familiar bruto total de los solicitantes debe ser igual o inferior al 60% del ingreso medio estatal ($6,439 al mes para una familia de cuatro).

Los participantes en el Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP) califican automáticamente para la asistencia de LIHWAP siempre que sean titulares de facturas de agua/aguas residuales.

¿Cómo puedo solicitar la ayuda?

Las personas que no tienen acceso a computadoras o Internet pueden llamar al 1-800-510-3102 para ser dirigidas a una de las agencias de acción comunitaria para ayudarlos a comenzar, completar y enviar una solicitud en línea. También puede llamar al 2-1-1.

Para iniciar la solicitud en línea visita este sitio web.

Para información de otros servicios de la DCA ir aquí.

¿Quién debe llenar la solicitud?

La solicitud debe ser completada por la persona que tiene la responsabilidad principal y directa del pago del recibo de agua potable, alcantarillado o combinado de agua potable y alcantarillado y tiene un recibo emitido a su nombre.

¿Cómo recibiré los beneficios de LIHWAP para mi hogar?

Los beneficios se pagan directamente a los proveedores de agua potable y/o aguas residuales del hogar que suministran el agua potable y/o aguas residuales del hogar.

¿Cuánto recibiré en beneficios de LIHWAP?

Los beneficios de LIHWAP se basan en la cantidad actual de agua potable y/o aguas residuales atrasadas, hasta un máximo de $1,200 por proveedor de agua potable o alcantarillado, o $2,400 si se trata de agua potable y alcantarillado los servicios se combinan, por hogar del solicitante.

¿Tendré que devolver mis beneficios de LIHWAP?

No, esto es una subvención, no un préstamo. Los hogares que reciben beneficios de LIHWAP no tendrán que devolver los beneficios. La única instancia que requeriría el reembolso sería si hay una determinación de que la solicitud presentada fue

fraudulenta y la solicitud no debería haber sido aprobada.

¿Cuándo recibiré mis beneficios?

Si se aprueba la solicitud, puede tomar hasta 30 días para que se aplique a la cuenta de agua y/o aguas residuales, dependiendo del ciclo de facturación del servicio público.

¿Debo pagar mi factura o esperar hasta recibir mis beneficios?

Siga pagando su factura todos los meses, tanto como pueda.