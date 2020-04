TELEMUNDO 47, NBC 4 NEW YORK Y LX.TV PRODUCTIONS HONRADOS CON 20 PREMIOS NEW YORK EMMY®

NUEVA YORK, NY - (27 de abril de 2020) - Reconociendo su compromiso con la excelencia de transmisión y los más altos estándares en periodismo, el Capítulo de Nueva York de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión galardonó a Telemundo 47 / WNJU, NBC 4 New York / WNBC y LX.TV Productions con un total de 20 New York Emmys® durante la transmisión digital el pasado sábado.

Telemundo 47 fue reconocido con 13 premios New York Emmy®, que incluyen las categorías de "Cobertura en equipo", "Noticias puntuales", "Noticiero de fin de semana” y "Noticias de última hora”, por la cobertura del accidente de helicóptero del 10 de junio de 2019 en el centro de Manhattan.

“Nuestros profesionales en noticias, entretenimiento y servicios creativos están comprometidos en mantener a nuestros televidentes seguros e informados, mientras conectan a las familias con recursos importantes y servicios críticos. Esta es la razón por la cual los New York Emmys® otorgados el pasado fin de semana son tan significativos y nuestra estación se une como equipo para celebrar este prestigioso reconocimiento. Felicidades a todos nuestros ganadores", dijo Cristina Schwarz, presidenta y gerente general.

NBC 4 New York fue reconocido con 6 New York Emmys®, incluyendo la categoría de "Noticias de última hora” por la cobertura del accidente de helicóptero del 15 de mayo de 2019 en el río Hudson. Dos de los Emmys® de la estación fueron otorgados al WNBC I-Team, el equipo televisivo más grande de investigación e información para el consumidor de Nueva York. Los premios también incluyen la categoría "Preocupaciones sociales: noticias" por la cobertura del I-Team acerca de las condiciones de vida en las viviendas públicas de la ciudad de Nueva York.

“Nunca debemos perder nuestro enfoque en el peso de nuestro rol y eso debe ser un recordatorio de que la información que brindamos es importante para tantas personas en el área triestatal. Por lo tanto, me siento honrada de que WNBC haya sido reconocido con los Premios Emmy® por nuestro trabajo en una amplia variedad de categorías. Es bueno celebrar el éxito de nuestro equipo por un momento. En estos días difíciles, es más importante que nunca ofrecer periodismo de calidad", dijo Amy Morris, vicepresidenta de noticias para NBC 4 New York.

LX.TV Productions también fue honrado con un New York Emmy® por "Programa de estilo de vida - Serie", reconociendo el éxito de la popular serie de mejoras para el hogar "George to the Rescue".

"Estamos agradecidos por el New York Emmy® otorgado a ‘George to the Rescue’, un programa que plantea renovaciones que cambian la vida. El trabajo de George, Marni, Andrew y todo su equipo es extraordinario. No pudo haberse logrado sin las familias, contratistas y diseñadores que reúnen a sus comunidades para compartir sus historias conmovedoras. Felicito a todos nuestros ganadores y agradezco a todo el equipo de LX.TV por su compromiso con la programación de entretenimiento de estilo de vida", dijo Meredith McGinn, vicepresidenta senior de LX.TV Productions.

Estos son los premiados:

TELEMUNDO 47 / WNJU

BREAKING NEWS – SPANISH: “Midtown Helicopter Crash” - June 10, 2019. Álvaro Romero, Producer; Sandra Escallon, Writer; Darling Burdiez, Anchor; Edgar R. Medina, Photographer; Endy Rodríguez, Vice President of News; Yaritza Rodríguez, Sr. Content Integration Editor; Martha Jaimes, Field Operations Manager; Jeannie Guzmán, Executive Producer; Nilda L. Rosario, Anchor; Stalyn Núñez, Technical Director.

“Midtown Helicopter Crash” - June 10, 2019. Álvaro Romero, Producer; Sandra Escallon, Writer; Darling Burdiez, Anchor; Edgar R. Medina, Photographer; Endy Rodríguez, Vice President of News; Yaritza Rodríguez, Sr. Content Integration Editor; Martha Jaimes, Field Operations Manager; Jeannie Guzmán, Executive Producer; Nilda L. Rosario, Anchor; Stalyn Núñez, Technical Director. SPOT NEWS: “NYC Blackout” - July 13, 2019. Jhelsy Paula, Producer, Rebecca Ledewitz, Technical Director; Endy Rodríguez, Vice President of News; Oel Alonso, Photographer; Marivid Batista, Producer; Nilda Rosario, Anchor.

“NYC Blackout” - July 13, 2019. Jhelsy Paula, Producer, Rebecca Ledewitz, Technical Director; Endy Rodríguez, Vice President of News; Oel Alonso, Photographer; Marivid Batista, Producer; Nilda Rosario, Anchor. TEAM COVERAGE : “Snow Storm Paralyzes The Tri-State” - November 15, 2018. Endy Rodríguez, VP Of News, Verónica Contreras, Reporter; Carolina López, News Producer; Alexa Rodríguez; Assistant News Director.

: “Snow Storm Paralyzes The Tri-State” - November 15, 2018. Endy Rodríguez, VP Of News, Verónica Contreras, Reporter; Carolina López, News Producer; Alexa Rodríguez; Assistant News Director. NEWSCAST – WEEKEND – SPANISH: “Weekend Newscast Snow Storm Coverage 11pm” - March 03, 2019. Jhelsy Paula, News Producer; Ana Ledo, Reporter; Eliecer Marte; Reporter; Alberto Rullán, Anchor; Endy Rodríguez, Vice President of News; Raengel Solís, Weather/Traffic Anchor; Stalyn Núñez, Technical Director.

“Weekend Newscast Snow Storm Coverage 11pm” - March 03, 2019. Jhelsy Paula, News Producer; Ana Ledo, Reporter; Eliecer Marte; Reporter; Alberto Rullán, Anchor; Endy Rodríguez, Vice President of News; Raengel Solís, Weather/Traffic Anchor; Stalyn Núñez, Technical Director. FEATURE NEWS REPORT: SERIOUS SERIES: “Abandoned Child 14 Years Later” - July 08, 2019. Yolanda Vásquez, Reporter; Endy Rodríguez, Vice President of News; Jesse Karlewicz, Photographer.

“Abandoned Child 14 Years Later” - July 08, 2019. Yolanda Vásquez, Reporter; Endy Rodríguez, Vice President of News; Jesse Karlewicz, Photographer. FEATURE NEWS REPORT: LIGHT SERIES: “Space Camp” - October 29, 2018. Pedro Montoro, Meteorologist.

“Space Camp” - October 29, 2018. Pedro Montoro, Meteorologist. HEALTH/SCIENCE: PROGRAM FEATURE/SEGMENT: “3D Space Explanation” - October 30, 2018. Pedro Montoro, Meteorologist.

“3D Space Explanation” - October 30, 2018. Pedro Montoro, Meteorologist. TALENT: REPORTER – LIVE : Luis Gerardo Núñez. November 11, 2018.

: Luis Gerardo Núñez. November 11, 2018. TALENT: REPORTER – POLITICAL: Luis Alejandro Medina. June 27, 2019.

Luis Alejandro Medina. June 27, 2019. PROMOTION: NEWS PROMO – CAMPAIGN: “ July Sweeps” - Claudia DeAngelus, Producer; Harold Leonardo, Motion Graphics Artist.

July Sweeps” - Claudia DeAngelus, Producer; Harold Leonardo, Motion Graphics Artist. PROMOTION: NEWS PROMO – IMAGE: “MS13: El Especial” - Freddy León, Senior Producer; Sakinah Allen, Editor; Claudia DeAngelus, Producer.

“MS13: El Especial” - Freddy León, Senior Producer; Sakinah Allen, Editor; Claudia DeAngelus, Producer. PROMOTION: PROGRAM PROMO - SINGLE SPOT: “Mes De La Herencia Puertorriqueña” - November 01, 2018. Robert Cruz / Producer; Violetta Galagarza, Choreographer; Harold Leonardo, Motion Graphics Artist.

“Mes De La Herencia Puertorriqueña” - November 01, 2018. Robert Cruz / Producer; Violetta Galagarza, Choreographer; Harold Leonardo, Motion Graphics Artist. MUSICAL COMPOSITION/ARRANGEMENT: Darkiel "Mes De La Herencia Puertorriqueña" - Freddy León, Executive Producer; Darkiel, Composer.

NBC 4 NEW YORK / WNBC

BREAKING NEWS – ENGLISH: “Hudson River Helicopter Crash” - May 15, 2019. Amy Morris, Vice President, News; Dennis Protsko, Airborne Reporter/Camera Operator Chopper 4; Daniel P. Slade, Media Manager

“Hudson River Helicopter Crash” - May 15, 2019. Amy Morris, Vice President, News; Dennis Protsko, Airborne Reporter/Camera Operator Chopper 4; Daniel P. Slade, Media Manager SOCIETAL CONCERNS: NEWS: “A Sleepless Night In NYCHA” - February 22, 2019. Carmen Grant, Contributing Reporter, Evan Stulberger, Senior Producer; Christopher Glorioso, Investigative Reporter.

“A Sleepless Night In NYCHA” - February 22, 2019. Carmen Grant, Contributing Reporter, Evan Stulberger, Senior Producer; Christopher Glorioso, Investigative Reporter. ENTERTAINMENT: NEWS: “Short-Selling Broadway” - October 30, 2018. Evan Stulberger, Senior Producer; Christopher Glorioso, Investigative Reporter.

“Short-Selling Broadway” - October 30, 2018. Evan Stulberger, Senior Producer; Christopher Glorioso, Investigative Reporter. ARTS: NEWS: “Family Portrait” - December 21, 2019. Michael DelGiudice, Photographer/Editor; Andrew Siff, Reporter.

“Family Portrait” - December 21, 2019. Michael DelGiudice, Photographer/Editor; Andrew Siff, Reporter. GENERAL ASSIGNMENT REPORT: "We're All One Family" - July 11, 2019. Michael DelGiudice, Photographer/Editor/Producer

"We're All One Family" - July 11, 2019. Michael DelGiudice, Photographer/Editor/Producer REPORTER – SPORTS: John Chandler. September 05, 2018.

LX.TV

LIFESTYLE PROGRAM: SERIES: “George To The Rescue: McGibbon Family” - October 27, 2018. Marni Sabia, V.P. Lifestyle Production; Andrew Bank, Producer; Robert Gomulka, Producer

Sobre Telemundo 47 New York / WNJU

Telemundo 47 / WNJU es la estación de televisión de Telemundo que le sirve a televidentes de habla hispana en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut por más de 50 años. El canal en español de fútbol en el área triestatal, Telemundo 47 ofrecerá cobertura exclusiva en español de los torneos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ 2025 y los torneos de la Copa Mundial Masculino FIFA™ 2022 y 2026.

Con más de 27 horas de programación de noticias, información y entretenimiento producidas localmente cada semana a través de sus plataformas lineales y digitales, Telemundo 47 fue la primera estación de televisión en español del área triestatal en ofrecer transmisiones en vivo a través de una aplicación móvil. La estación ofrece una amplia cobertura de noticias de última hora y cuenta con el único equipo de meteorólogos bilingües del mercado de Nueva York, La Autoridad en el Tiempo, que utiliza tecnología innovadora para mantener a los televidentes y sus familias seguras e informadas. Esto incluye Tele Doppler 47, con tecnología de banda S, la tecnología meteorológica más potente y precisa disponible.

Todos los días, la unidad de investigación del consumidor de Telemundo 47, “Telemundo Responde”, recibe llamadas y responde las denuncias hechas por correo electrónico. “Telemundo 47 Responde” ha recuperado más de $2 millones de dólares para los televidentes. La estación también cuenta con Acceso Total, el único programa de variedad de entretenimiento local de la región y con TeleXitos, la red de multidifusión de la estación, que ofrece a los televidentes muchas series de televisión emblemáticas en español.

Como estación, Telemundo 47 demuestra su compromiso con las comunidades a las que sirve cultivando alianzas con organizaciones locales que reflejan la diversidad del mercado local. Telemundo 47 también proporciona noticias e información en todas las plataformas, en su página de internet Telemundo47.com, y a través de su aplicación móvil y en las redes sociales.

Sobre NBC 4 New York

NBC 4 New York / WNBC es la estación principal de NBC Owned Television Stations, que sirve al área triestatal de Nueva York con un compromiso incomparable a la excelencia periodística por casi 75 años. La estación cuenta con el equipo investigativo más grande de Nueva York (I-Team), el cual incluye periodistas galardonados con los premios Edward R. Murrow y Emmy, quienes satisfactoriamente ha conseguido las respuestas a las preguntas de los televidentes. El equipo del tiempo de la estación, Storm Team 4, está comprometido en brindar y mantener informados y seguros a los televidentes del área triestatal. Esto incluye StormTracker 4, el único radar meteorológico Doppler fijo de doble polarización de banda S de alta frecuencia que opera en el noreste.

Además del canal principal de NBC 4, otros medios de programación incluyen COZI TV, el canal de multidifusión, además de otras plataformas de fuera del hogar, lo que incluye pantallas de televisión en taxis y en los trenes de NJ PATH. La estación también ofrece noticias e información en todas las plataformas, incluyendo su página de internet, aplicación móvil y plataformas de redes sociales.

Sobre LX.TV Productions

LX.TV es el brazo de producción de estilo de vida de la división de estaciones de televisión propiedad de NBC de NBCUniversal. LX.TV produce programas originales y especiales, incluido "1st Look", que viaja por todo el país para destacar los mejores lugares para comer, jugar y disfrutar; "Open House" y "Open House NYC", que ofrecen una ventana a algunas de las casas más lujosas de todo el país y el área de Nueva York, así como consejos e inspiración para el diseño y la decoración; "George to the Rescue", un programa de mejoras para el hogar donde el anfitrión George Oliphant se une a expertos en diseño y construcción para ayudar a una familia o comunidad en necesidad desesperada; y "Talk Stoop with Nessa", que ofrece entrevistas a celebridades con celebridades, actores, músicos, atletas e invitados especiales.

Además de transmitirse en las estaciones de televisión propiedad de NBC, estaciones afiliadas de NBC e internacionalmente, el contenido de LX.TV se puede ver en plataformas digitales fuera del hogar, incluidos taxis, estaciones de servicio, autobuses y salones de uñas, en la red nacional de multidifusión COZI TV, y en LXTV.com.