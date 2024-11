Suspenden trenes de las líneas A, B, C y D en Manhattan tras rotura de tubería principal

NUEVA YORK -- Varias líneas del metro suspendieron su servicio en Manhattan justo antes de la hora pico de la tarde del miércoles debido a una rotura de la tubería principal de agua, según las autoridades.

Los trenes de las líneas A, B, C y D fueron los más afectados por la rotura de la tubería principal de agua cerca de West 102nd Street y Central Park West, dijo New York City Transit. El servicio B y C se suspendió por completo en toda la ciudad.

No hubo servicio A ni D en casi todo Manhattan; los trenes A no funcionaban entre 168th Street y Chambers Street, mientras que los trenes D no funcionaban entre 34th Street-Herald Square y 161 Street-Yankee Stadium. El servicio en ambas líneas se retrasó gravemente en los cinco condados.

Para evitar la interrupción del servicio, se recomendó a los pasajeros que tomaran la línea 1/2/3 en Manhattan (que también estaba experimentando retrasos y cambios debido a la rotura de la tubería principal de agua y la actividad policial en 14th Street), el tren de la línea 4 en El Bronx y el tren Q en Brooklyn.

Según la MTA, se esperaba que las suspensiones y demoras se prolonguen hasta la hora pico de la tarde.

Los trenes de Metro-North estaban aceptando tarjetas MetroCard y OMNY sin costo adicional en la línea Harlem entre Grand Central y Woodlawn.

La MTA dijo que los autobuses M10 a lo largo de Central Park West también estaban siendo desviados como resultado de la rotura de la tubería principal de agua, y la agencia de tránsito no recomendó usarlo como una alternativa de viaje. Todas las rutas de autobús del Bronx también estaban lidiando con demoras, pero eso se debía al tráfico de las vacaciones, según la MTA.

Los equipos de la MTA y del Departamento de Protección Ambiental de la ciudad estaban trabajando para reparar la rotura de la tubería principal de agua. No estaba claro de inmediato cuándo se repararía.

Esta es una historia en desarrollo, por favor vuelva a consultarla para ver las actualizaciones.