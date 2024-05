Servicio limitado del metro 4/5/6 en gran parte de Manhattan tras persona atropellada por tren

NUEVA YORK -- El servicio de metro en las líneas 4/5/6 se suspendió entre el Puente de Brooklyn y el Ayuntamiento y la calle 86 en Manhattan el viernes por la mañana después de que un tren atropellara a una persona, según la MTA.

La MTA dijo que la persona fue impactada por el metro cerca de 28 St. Los paramédicos acudieron al lugar alrededor de las 9:23 a. m., pero la víctima no sobrevivió.

El servicio de metro se ha visto afectado como resultado de la investigación.

