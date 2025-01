Suspenden al exjefe del NYPD y registran su casa en medio de investigación por conducta sexual inapropiada

NUEVA YORK -- El expolicía de más alto rango del NYPD fue suspendido del departamento mientras se reportan registros a varios lugares vinculados a él, incluida su casa, en lo que ahora es aparentemente una investigación penal federal sobre presunta mala conducta sexual, confirmó el jueves la comisionada de la fuerza policial más grande del país.

La comisionada del NYPD, Jessica Tisch, remitió preguntas adicionales sobre Jeffrey Maddrey, quien renunció el mes pasado a su puesto como jefe de departamento del NYPD en medio de acusaciones de que presionó a una teniente para que realizara actos sexuales a cambio de horas extra y otros beneficios, a los fiscales federales en Manhattan. No hicieron comentarios de inmediato el jueves.

La investigación se está llevando a cabo con la Oficina de Asuntos Internos del NYPD, dice Tisch.

Maddrey no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios el jueves.

En una entrevista exclusiva con nuestra cadena hermana NBC New York la semana pasada, Maddrey respondió a los titulares estridentes y las acusaciones públicas de que exigió sexo a la teniente Quathisha Epps a cambio de un generoso pago de horas extra y otros beneficios. También negó haberle autorizado horas extras o haberla presionado de alguna manera.

Cuando se le preguntó si obligó a alguna subordinada a realizar favores sexuales, Maddrey dijo "absolutamente no" y describió la relación entre él y Epps como "una aventura de oficina".

Epps presentó acusaciones contra Maddrey el 21 de diciembre en una denuncia que presentó contra la ciudad ante la Comisión Federal de Igualdad de Oportunidades en el Empleo. Renunció poco después.

En la denuncia, afirmó que Maddrey incurrió en "acoso sexual quid pro quo" al obligarla a "realizar favores sexuales no deseados a cambio de oportunidades de horas extra en el lugar de trabajo".

Epps, que ocupaba un puesto administrativo en la oficina de Maddrey, fue la persona con mayores ingresos del Departamento de Policía de Nueva York en el año fiscal 2024, según los datos de nómina, ingresando más de $400,000, más de la mitad en pago de horas extra.

Epps sostiene que cuando finalmente rechazó las demandas de Maddrey, él tomó represalias alegando que estaba abusando de las horas extra, lo que llevó al departamento a iniciar una investigación. El abogado de Maddrey, Lambros Lambrou, ha dicho que el momento no cuadra porque Epps ya estaba bajo investigación antes de que presentara su denuncia.

La teniente Epps y sus abogados no respondieron de inmediato a múltiples solicitudes de comentarios de NBC New York. Sin embargo, el abogado de Epps, Eric Sanders, dijo a The Associated Press que la admisión de Lambrou de que Maddrey tuvo una relación sexual con Epps socavó una declaración anterior que negaba "todos los aspectos" de las acusaciones.

El Departamento de Policía de Nueva York se ha negado a hacer comentarios sobre las acusaciones contra Maddrey, salvo para decir que "se toma en serio todas las acusaciones de conducta sexual inapropiada e investigará a fondo este asunto".

Maddrey, un aliado cercano del alcalde y excapitán de policía Eric Adams, se unió al Departamento de Policía de Nueva York en 1991 y ascendió de rango hasta convertirse en jefe de patrulla en 2021. En 2023, fue ascendido a jefe de departamento a pesar de un historial de problemas disciplinarios internos, incluida una acusación de que mintió a los investigadores sobre un romance con otra subordinada.