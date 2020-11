Surgen más detalles sobre los dos recién nacidos encontrados muertos en un patio en El Bronx

NUEVA YORK - Los dos niños recién nacidos que fueron encontrados sin vida el lunes por la tarde en el patio de un edificio de El Bronx, al parecer habían nacido menos de 24 horas antes, dijeron el martes a nuestra cadena hermana NBC 4 varias fuentes policiales con conocimiento en la investigación.

Los detectives creen firmemente que los recién nacidos eran gemelos, pero esperan la confirmación de la oficina del médico forense. También están a la espera de saber la causa de muerte de ambos bebés, que según dijo el médico forense el martes por la tarde seguía pendiente.

Los dos bebés fueron encontrados el lunes por un residente de un edificio de varios pisos ubicado en la avenida College en Concourse, en El Bronx, justo antes de las 2:00 de la tarde, dijeron fuentes policiales. Uno de ellos estaba envuelto en algún tipo de material; el otro quedó a la vista, un punto contrario a los informes policiales iniciales que decían que ambos fueron encontrados envueltos en papel.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que uno de los bebés tenía lo que parecía ser un hilo azul atado alrededor del cuello, pero los investigadores ahora creen que era un cordón umbilical, informaron las fuentes policiales.

El residente que encontró a los bebés llamó al 9-1-1 y dejó su nombre a los investigadores, declararon fuentes policiales.

No estaba claro quién los dejó allí o cómo pudieron haber muerto. La policía está buscando videos de vigilancia en el área para dar con posibles pistas.

Las autoridades pidieron ayuda al público en una breve conferencia de prensa el lunes. "Estamos iniciando nuestra investigación y pedimos ayuda al público. Si puede y si sabe algo, puede llamar", dijo el jefe del NYPD, Timothy McCormack.

Una mujer que vive en el edificio dijo que no recordaba haber visto a ninguna mujer embarazada y se preguntaba cómo dejaron a los niños en ese lugar.

"Me sorprendió porque no hay forma de entrar allí. No sé cómo alguien entraría allí o cómo haría para dejar los bebés, eso es una locura", dijo Tytiana Lomax.

Otros en el vecindario dijeron que había otras opciones en vez de dejar los bebés en ese lugar, incluso si la persona implicada estaba abrumada. "Puedes llevar al bebé a la estación de la policía, a la iglesia, a cualquier lugar. No tienes que dejar al bebé así", dijo Roy Brown.

La investigación continúa.