Después de más de seis meses, regresan a clases estudiantes de secundaria e intermedia en NYC

Lo que debes saber La última ronda de estudiantes de escuelas públicas de la ciudad de Nueva York que optaron por el aprendizaje en persona regresa a las aulas el jueves

NYC es el único distrito escolar importante de EEUU que tiene tal afluencia (alrededor de medio millón de niños) que regresan en persona en este momento

La ciudad y el estado están trabajando para contener agresivamente los rebrotes en Brooklyn y Queens junto con algunos en los condados de Rockland y Orange, que representan el 25% de los casos estatales en las últimas dos semanas

NUEVA YORK — Ya son veinte códigos postales que son considerados "áreas de preocupación" en el estado de Nueva York, a causa de los alarmantes aumentos en los casos de COVID-19 que ahora promedian una tasa de positividad del 6.5 por ciento, un aumento total de un punto porcentual de la noche a la mañana, dijo el jueves el gobernador Andrew Cuomo.

El gobernador hizo un llamado una vez más a los gobiernos locales en la ciudad de Nueva York, hogar de la mitad de esos códigos postales, y en los condados de Rockland y Orange a un cumplimiento ejecutivo agresivo y estrategias de prueba y rastreo, advirtiendo sobre las posibles consecuencias que los neoyorquinos ya han experimentado de manera demasiado dolorosa. durante el año pasado.

Consulta aquí los casos confirmados de coronavirus en el área triestatal.

Los 20 códigos postales están impulsando un lento aumento en la tasa de infección diaria del estado, que llegó a 1.3 por ciento el jueves. Antes de los brotes, el estado tenía un tramo de 38 días por debajo del 1 por ciento, aunque el promedio móvil de siete días todavía está alrededor de ese número.

Por otro lado, las hospitalizaciones también están aumentando en todo el estado, volviendo a subir por encima de 600, un aumento del 50 por ciento en las últimas semanas, dijo Cuomo. Lamentablemente, podrían producirse más muertes: la tragedia que el estado más afectado de Estados Unidos menos puede permitirse soportar, en cualquier grado, nuevamente.

En la ciudad de Nueva York, los aumentos se producen cuando la ola final de estudiantes de aprendizaje combinado regresa a las aulas físicas por primera vez el jueves, lo que se suma a los cientos de miles que ya se encuentran en los edificios escolares y alimentan preocupaciones que se intensifican profundamente a medida que más y más vecindarios parecen estar afectados por los rebrotes.

La preocupación comenzó inicialmente con seis códigos postales clave en Brooklyn y Queens y desde entonces casi se ha duplicado, y la ciudad agregó un décimo el miércoles. Las tasas de positividad dentro de casi todos ellos continúan creciendo, algunas de manera significativa, diariamente.

El crecimiento fue menos significativo el jueves que en días anteriores, dijo el alcalde Bill de Blasio en su sesión informativa diaria, y hubo algunas disminuciones, pero la cantidad de códigos postales en la lista de vigilancia de la ciudad también está comenzando a expandirse. Y los grupos están comenzando a afectar la tasa general de infección de la ciudad en un promedio móvil de siete días.

El martes, la tasa promedio de infección de siete días fue de 1.38 por ciento. Subió al 1.46 por ciento el miércoles y alcanzó el 1.59 por ciento el jueves, el mismo día en que la ciudad de Nueva York registró su promedio diario más alto de casos nuevos en al menos un mes de 394 casos.

Las escuelas podrían cerrar de nuevo a medida que continúan en aumento los casos entre los cinco condados de NYC. Rafael Pujols reporta.

El último aumento ha avivado una nueva tensión en esas áreas de agrupaciones y la ciudad de Nueva York como un agujero cuando la ola final de sus más de 1 millón de estudiantes regresa a las aulas físicas por primera vez en más de medio año el jueves. La ciudad también comenzará a evaluar hasta el 20 por ciento de los estudiantes y el personal en cada edificio mensualmente el jueves, como parte de una estrategia general para identificar los casos temprano, iniciar el rastreo de contactos y aislar a las personas según sea necesario para evitar la propagación.

Los estudiantes de escuelas públicas en las escuelas primarias, intermedias y secundarias de la ciudad de Nueva York reanudarán la instrucción en persona el 29 de septiembre y el 1 de octubre a pesar de oposición por parte del Sindicato de Directores de NYC. Eliecer Marte reporta.

El sindicato de maestros más grande de la ciudad ha vuelto a poner bajo aviso a la ciudad, advirtiendo que hasta 80 escuelas públicas en los códigos postales afectados y sus alrededores podrían cerrar una vez más si los números continúan aumentando. El alcalde Bill de Blasio ha dicho que la situación aún no justifica el cierre de las escuelas públicas, pero la está monitoreando de cerca.

Elogió el regreso de los estudiantes a otros 1,600 edificios escolares de la ciudad, el último grupo que se unió a sus cohortes más jóvenes para regresar a las aulas físicas, como un "momento increíble". Las escuelas están abiertas; la misión es mantenerlos así, aunque el canciller de escuelas, Richard Carranza, dijo que la ciudad no dudará en cerrarlos si la situación de salud pública lo justifica.

El sindicato de maestros sigue bajo alerta. Su presidente aumentó las tensiones el jueves, diciendo que el umbral del 3 por ciento de todo o nada del alcalde para cerrar escuelas en toda la ciudad "no funciona para nosotros", y que se avecinaba una pelea judicial, o "algo más", si la ciudad no No cierre las escuelas antes de que la tasa de positividad alcance ese punto de inflexión.

Menos de una docena de códigos postales en Brooklyn y Queens han representado aproximadamente el 25 por ciento de los nuevos casos diarios de la ciudad durante las últimas dos semanas, a pesar de representar un porcentaje mucho menor de la población. Pero muchas de las áreas afectadas son comunidades fuertemente ortodoxas, que a menudo usan sus propias escuelas privadas, ieshivás o guarderías y no interactúan con las escuelas públicas.

"Tenemos una situación muy inusual aquí en la que tenemos un aumento en un conjunto discreto de códigos postales y no estamos viendo una interconexión con nuestro sistema de escuelas públicas", dijo de Blasio el miércoles. "Lo vigilaremos con mucho cuidado, todos los días, cada hora. Y si en algún momento determinamos que necesitamos cerrar una escuela individual o cualquier número de escuelas en esa área, lo haremos".

Porcentaje diario de pruebas positivas por región de Nueva YorkCon todo el estado de Nueva York en alguna fase de reapertura, el gobernador Andrew Cuomo está cambiando su enfoque a monitorear los resultados de las pruebas a diario en cada región para identificar posibles puntos críticos antes de que surjan.

Los grupos han comenzado a afectar lentamente las tasas de infección diaria y de siete días de la ciudad, aunque ambas cifras permanecen comparativamente por debajo de las cifras observadas por otras ciudades importantes en todo el país. Las hospitalizaciones generales y los promedios diarios de casos de COVID también están aumentando. Si la tasa de positividad de siete días alcanza el 3 por ciento, de Blasio ha dicho que las escuelas públicas de la ciudad volverán a cerrar.

Si una escuela informa un solo caso en un aula, ese aula se moverá inmediatamente de forma remota durante dos semanas mientras los rastreadores de contactos evalúan el riesgo de exposición. Si se confirman dos casos en clases separadas y los rastreadores no encuentran de inmediato un vínculo claro, toda la escuela podría moverse de forma remota durante al menos dos semanas, tal vez más.

La escuela PS721Q en Elmhurst, Queens, se convirtió en la primera escuela secundaria en cerrar durante 14 días, incluso antes de que oficialmente diera la bienvenida a los estudiantes a clase en persona. Una carta del director el miércoles por la noche dijo que dos o más miembros de la comunidad escolar habían dado positivo y una investigación adicional indicó la necesidad de una pausa en persona de dos semanas. El esfuerzo de rastreo de contactos está en curso.

Aumentan los casos de COVID-19 en escuelas de Nueva Jersey

La ciudad ha tomado medidas agresivas durante las últimas dos semanas para tratar de contener los grupos, que también han llamado la atención del gobernador Andrew Cuomo. Diez códigos postales de Brooklyn y Queens ahora forman parte de 20 códigos postales de hotspot en todo el estado que, en conjunto, tienen una tasa de infección promedio del 5.5 por ciento, más de cinco veces el promedio estatal, dijo el miércoles el gobernador Andrew Cuomo.

Inicialmente, los códigos postales de los puntos de acceso de la ciudad tenían alrededor de seis. Luego creció. El miércoles por la noche, se agregó un décimo código postal (Fresh Meadows / Hillcrest (tasa de positividad del 3,08%). Cuatro de los otros nueve códigos postales experimentaron aumentos notables en las tasas de positividad entre el lunes y el miércoles, aunque los grupos fuera de la ciudad, en Rockland y Los condados de Orange están viendo tasas de positividad significativamente más altas.

Los 20 códigos postales aún tienen que afectar significativamente la tasa de infección general del estado, que se mantiene en 1 por ciento en un promedio móvil de siete días. Pero las hospitalizaciones están aumentando en todo el estado, volviendo a subir por encima de 600, un aumento del 50 por ciento desde el comienzo de la temporada, dijo Cuomo. Lamentablemente, podrían producirse más muertes: una tragedia que el estado más afectado de la nación menos puede permitirse experimentar de nuevo.

Cuomo culpó el miércoles a la "incompetencia" de los gobiernos locales por los crecientes grupos de COVID, diciendo que son producto de la falta de aplicación. Hizo una severa advertencia a los funcionarios locales: "O hacen el trabajo o la gente morirá".

A pesar de que sólo unos grupos específicos de niños podrán asistir a las aulas de clases, comenzando el lunes poco a poco cada grado comenzará a regresar a los planteles escolares.

"Sabemos cómo contener la tasa de infección. Simplemente no lo estamos haciendo con estos grupos", dijo el gobernador en un telebriefing con los periodistas. "Este tipo de actividad incompetente costará vidas. No voy a permitir que suceda".

En este punto, el gobernador describe el problema como un "problema de racimo", aunque el más grande que dijo que el estado ha tenido que abordar desde el de New Rochelle en marzo, que marcó el primer "evento superpreader" en Nueva York para COVID. -19.

Cuomo dijo que habló sobre el cumplimiento de las máscaras con los líderes ortodoxos en varias áreas de puntos críticos, como dice la ciudad que lo ha hecho. El cumplimiento de la máscara es una de las herramientas más críticas del arsenal para frenar la propagación y salvar vidas, dicen las autoridades. Se vuelve más crítico a medida que más personas recuperan algo parecido a la actividad diaria fuera de su hogar, con la reapertura de más negocios, más niños que regresan a la escuela en persona y cenas bajo techo reanudando en la ciudad esta semana.

Hubo indicios de progreso en la parte de cumplimiento en algunos vecindarios el miércoles. Los líderes judíos en Borough Park se estaban preparando para repartir 400.000 máscaras en su área. En Forest Hills, el cumplimiento de las mascarillas estuvo cerca del 100 por ciento en una despensa de alimentos kosher que ha estado repartiendo 1,000 comidas por semana en medio de la pandemia. En el condado de Rockland, varias Yeshivás emitieron una nueva orden diciendo que no se debe ver a los niños sin máscaras.